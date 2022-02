In den letzten Jahren modernisierte Apple Schritt für Schritt das Design des Mac-Betriebssystems. Doch vollumfänglich gelang diese Unternehmung nicht, besonders ein Bereich schaut noch immer ziemlich alt aus. Apple muss nachbessern. Wie dies gelingen könnte, demonstriert ein aktueller Entwurf im Hinblick aufs künftige macOS 13.

Wie beziehungsweise was könnte Apple mit macOS13 verbessern? Noch ist Zeit dafür, dies herauszufinden, schließlich wird man der Weltöffentlichkeit erst im Juni auf der WWDC einen Ausblick auf den Nachfolger von macOS 12 Monterey geben. Eine erste Idee hierzu liefert vorab „The Basic Apple Guy“. Im Fokus die Systemeinstellungen, die haben nämlich eine Renovierung längst verdient (Quelle: The Basic Apple Guy).

Vor zwei Jahren renovierte Apple deutlich das Mac-System, jedoch bei den Systemeinstellungen wagte man keine Experimente:

Die Art und Weise, wie Apple die Systemeinstellungen unter macOS handhabt, hat sich bis dato nicht wirklich geändert – Design und Funktion wirken aus der Zeit gefallen, haben mit den restlichen Systemen (iOS, iPadOS) nichts gemein. Dies fällt jetzt, nachdem sich andere Elemente wie Apps, Icons immer mehr angleichen, besonders stark ins Auge. Zitat:

Zeit für Apple, endlich mal für Ordnung zu sorgen. Den Anfang macht schon mal der Name, aus dem Systemeinstellungen (englisch: System Preferences) werden kurzerhand wie bei iPhone und iPad nur noch vereinfacht die Einstellungen (englisch: Settings). Klingt und ist logisch. Noch deutlicher werden die Änderungen beim Design, denn dieses orientiert sich mittels der neuen Seitenleiste deutlich am Vorbild des iPads. Aber nicht nur die Form, auch die Funktion wird optimiert:

Die neue Einstellungen-App ordnet die Einstellungen in einheitlicheren Kategorien an. In den Desktop-Einstellungen sind alle Funktionen in einem einzigen scrollbaren Fenster angeordnet, anstatt hinter mehreren Symbolen für die Systemeinstellungen versteckt zu sein.

Die gesamte Software-, AppleCare-, Speicher- und Abonnementverwaltung kann jetzt über die Registerkarte „Über diesen Mac“ in der neu gestalteten Einstellungen-App vorgenommen werden.

Ein modernisiertes Bluetooth-Panel in den Einstellungen bietet mehr Bedienelemente und eine übersichtlichere Benutzeroberfläche für die Anzeige und Verwaltung von Bluetooth-Geräten.