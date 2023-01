Madonna ist aus der Musikszene nicht wegzudenken. Mittlerweile kann die „Queen of Pop“ auf eine 40-jährige Karriere zurückblicken – und ihr könnt dabei mitmachen. Madonna geht 2023 auf große Welt-Tournee. Nun wurden den bereits 2 angekündigten Terminen zwei Zusatzkonzerte hinzugefügt. . Der Vorverkauf dafür startet in Kürze. Wo finden die Madonna-Konzerte in Deutschland statt, wo kann man Tickets kaufen und wie sind die Preise?

Insgesamt 35 Städte bereits Madonna bei ihrer anstehenden großen Tour. In Deutschland wird es zwei Konzert-Termine geben. Ihr könnt in Berlin und Köln dabei sein. Der Vorverkauf für die beiden Zusatzkonzerte startet am Mittwoch, den 25. Januar um 10:00 Uhr bei Ticketmaster und Eventim.

Madonna Tour 2023: Tickets für die Deutschland-Konzerte ab heute

Das sind die Termine der Madonna-Tour 2023 in Deutschland:

15.11.2023: Köln, Lanxess-Arena

16.11.2023: Köln, Lanxess-Arena (neu)

28.11.2023: Berlin, Mercedes-Benz-Arena

29.11.2023: Berlin, Mercedes-Benz-Arena (neu)

Am schnellsten könnt ihr zugreifen, wenn ihr einen Telekom-Vertrag habt und euch bei MagentaMusik registriert habt. Kurz darauf können auch Mitglieder im Madonna-Fanclub zuschlagen. Ab 18 Uhr ist der Vorverkauf dann für alle über Ticketmaster freigeschaltet. Wie bei früheren Konzerten, wird es bei den Pre-Sales vermutlich begrenzte Kontingente haben. Wer hier also leer ausgeht, sollte zum allgemeinen Vorverkauf vorbeischauen. Allerdings dürfte hier die Nachfrage noch höher sein, schließlich haben dann alle Madonna-Fans die Möglichkeit, Tickets vorzubestellen. Ab Mittwochabend geht der Vorverkauf für alle los, die über Ticketmaster bestellen wollen.

Wie sind die Preise für die Madonna-Tickets?

Die Ticket-Preise beginnen ab 53 Euro für die günstigste Sitzplatzkategorie in Köln. In Berlin geht es ab 105 Euro los. Fans müssen tief in die Tasche greifen, wenn sie Madonna live sehen wollen. Stehplätze kosten an die 200 Euro. Wer aber weiter vorne stehen will, braucht ein VIP-Ticket, dass zwischen 700 bis 1000 Euro kostet. Für Sitzplätze in Bühnen-nähe werden an die 500 Euro verlangt.

Madonna kommt 2023 auf „Celebration Tour“

Die Tour 2023 läuft unter dem Titel „The Celebration Tour“. Angekündigt werden die Konzerte mit einem Video, das ihr euch hier ansehen könnt:

Im Clip sind neben Madonna viele weitere Superstars zu sehen, darunter Lil Wayne, Jack Black, Diplo und Amy Schumer. Die Prominenten fordern Madonna im Video zur Tour heraus, die das sofort annimmt. Die „Celebration“-Tour verspricht die besten Hits aus der 40-jährigen Karriere von Madonna auf der Bühne. Der Startschuss für die Welt-Tournee ist am 15. Juli in Vancouver. In Europa wird Madonna nicht nur in Berlin und Köln auftreten. Weitere Konzerte sind unter anderem für London, Barcelona, Paris und Stockholm angekündigt. Bei allen Terminen wird Bob The Drag Queen als Special-Guest dabei sein.

