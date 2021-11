Die MAG 2021 lädt wieder Begeisterte rund um Games, Cosplay, Influencer und Japan in ihre Event-Hallen ein – dieses Jahr erneut rein digital. Erlebt das Community-Event in einem spannenden MMO und verfolgt das umfangreiche Programm der Twitch-Show samt bekannter Influencer wie Lara Loft, PietSmiet und Co. Ab wann ihr die Online-Convention kostenlos besuchen könnt und was euch im Detail erwartet, verraten wir euch jetzt.

Videospielkultur Facts

MAG 2021: Kämpft um die Farben der digitalen Messe

Die MAG lockt jedes Jahr Begeisterte rund um Games, Cosplay, Japan, Creator, Art und Fashion zusammen, um gemeinsam ein krasses Community-Event zu erleben. Dieses Jahr findet die Convention komplett digital statt.

Und dabei geht es dieses Mal ganz besonders zu: In einer Art MMO kämpft ihr mit eurem Team um die Vorherrschaft in MAG City. Die Tore für das Online-Event öffnen sich am Freitag (26. November) um 10 Uhr.

Schließt euch dem Team Megan oder Maggie an und taucht die in der digitalen Messe verteilten Gegenstände in eure Farben. Oder erwerbt exklusive Merch-Pakete, um eure Fraktion zu stärken. Wie die Wettkampf-Mechanik genau funktioniert, verrät euch der offizielle Trailer zur MAG 2021:

Schlendert durch die digitalen Messestände, besucht eure Lieblings-Brands und tauscht euch mit anderen Community-Mitgliedern aus. Vom 26. bis 28. November könnt ihr die 11 Bereiche der MAG City erkunden. Ihr könnt euch jetzt schon kostenlos registrieren und den Bahnhofsvorplatz besuchen.

Oder erstellt euch gleich eine kostenlose Super Crowd ID, damit erhaltet ihr Zugang zu allen kommenden digitalen Events und könnt besser mit anderen Community-Mitgliedern in Kontakt bleiben.

Starke Unterhaltung auf Twitch mit Lara Loft, PietSmiet und mehr

Neben den vielen Ausstellern wie Capcom, Crunchyroll und Co., erwartet euch ein spannendes Liveprogramm auf Twitch. Dort unterhalten euch bekannte Größen der Szene, darunter Lara Loft, NinotakuTV, PietSmiet und viele mehr.

Das genaue Programm mit lustigen Challenges, Cosplay-Vorführungen und Spielesessions könnt ihr im offiziellen Plan erfahren. Am Freitag startet die Begrüßungsshow um 14 Uhr.

Bereitet euch jetzt schon ordentlich auf die Online-Messe vor, indem ihr den Discord-Channel der MAG besucht, um euch mit anderen Community-Mitgliedern zu vernetzen und vielleicht Kampfpläne für die Schlacht um MAG City schmiedet.

Zur gamescom 2021 haben wir die digitale Indie-Arena-Booth bereits nach echten Schätzen für euch durchwühlt. Kennt ihr diese grandiosen Geheimtipps schon?

Macht euch bereit für die Online-Community-Convention MAG 2021 und stürzt euch vom 26. bis 28. November in einen epischen Kampf um die MAG City. Wer wird am Ende als Sieger des Events hervorgehen? Vergesst nicht das reichhaltige Liveprogramm auf Twitch auszuchecken!