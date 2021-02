Im Standard-Format war Uro, Titan of Nature's Wrath bereits seit einem halben Jahr gebannt. Jetzt wurde die kontroverse Magic-Karte auch in fast jedem anderen Format des Sammelkartenspiels verboten.

Magic the Gathering Arena Facts

Das kompetitive Metagame von Magic: The Gathering wurde gründlich durchgerüttelt. Ganz 15 Karten wurden über mehrere Formate hinweg gebannt. Betroffen sind die Formate Historic, Pioneer, Modern, Legacy und Vintage.

Eine Karte hat es dabei besonders hart getroffen: Uro, Titan of Natures Wrath wurde in Historic, Pioneer als auch Modern gebannt. Im Standard-Format wurde die Karte bereits im September 2020 aus dem Verkehr gezogen. Somit ist Uro nur noch in den besonders mächtigen Formaten Legacy und Vintage spielbar, in denen sie nur eine starke Karte unter vielen ist.

Uro ist deshalb so stark, da er für lediglich drei Mana eine Karte zieht, Lebenspunkte gewährt und ein zusätzliches Land ins Spiel bringt – sowohl wenn er ins Spiel kommt als auch bei jedem Angriff. Selbst wenn die Karte zerstört wird, kann sie später im Spiel erneut aus dem Friedhof gewirkt werden. Die ständigen Lebenspunkte machten die Karte zum Albtraum für Aggro-Decks, während Control-Decks nicht mit dem ständigen Kartenziehen mithalten konnten.

Allerdings war Uro, Titan of Nature's Wrath bei weitem nicht die einzige Karte, die am 15. Februar gebannt wurde. Ohne Uro würde nur das jeweils nächstbeste Deck die dominierende Position der Karte einnehmen. Daher haben auch eine Reihe anderer Top-Decks ihre wichtigsten Karten verloren, wodurch vor allem im Pioneer- und Modern-Format wieder zahlreiche Deck-Archetypen neue Chancen erhalten.

Alle gebannten Karten vom 15. Februar 2021

Historic:

Pioneer:

Modern:

Legacy:

Eine Besonderheit ist hingegen das Vintage-Format. Dort wurde die Karte Lurrus of the Dream-Den von der Bann-Liste entfernt. Schließlich zeichnet sich das Format dadurch aus, dass praktisch jede Karte aus der Geschichte des Sammelkartenspiels darin genutzt werden kann, egal wie stark oder unfair.

Die Karte wurde im Mai 2020 gebannt, da die ursprüngliche Version der Companion-Mechanik selbst für das Vintage-Format zu stark war. Seit der Regeländerung im Juni 2020 stellt Lurrus of the Dream-Den jedoch keine derartige Gefahr mehr für das Format dar, weshalb der Bann jetzt rückgängig gemacht wurde.

Magic the Gathering: Wie gut kennst du das Sammelkartenspiel? Frage 1 von 10 In welchem Jahr ist Magic the Gathering erstmals erschienen? 1991

1992

1993

1994 Antworten

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.