Muss sich Pokémon von seiner Erfolgswelle verabschieden? Der Verkaufsschlager thront zumindest nicht mehr auf dem ersten Platz der eShop-Charts, sondern muss sich mit dem vierten Platz zufriedengeben. Und auch Switch-Dauerbrenner Mario Kart 8 Deluxe ist aktuell nur auf der zweiten Position zu finden. Der neue König der Switch-Charts dürfte viele überraschen.

Nintendo Switch Sports ist der Anführer der eShop-Charts

Für die Nintendo Switch gibt es inzwischen zwar Hunderte Spiele, doch in den meisten Fällen findet man in den Bestseller-Charts des eShops stets die gleichen Verdächtigen: Pokémon, Mario Kart und FIFA gehören zu den größten Dauerbrennern des Online-Shops der Switch – auch wenn Spieler um Letzteres einen großen Bogen machen sollten.

Umso erstaunlicher ist es, wenn es ein Spiel schafft, diesen Platzhirschen den Rang abzulaufen und sich noch vor ihnen zu platzieren – und genau dieses Kunststück ist jetzt einem Spiel gelungen, mit dem kaum jemand gerechnet hat: Nintendo Switch Sports. Die Sportspiele-Sammlung steht tatsächlich auf dem ersten Platz der Charts und lässt damit die komplette Konkurrenz hinter sich (Quelle: Nintendo eShop).

Welche Sportarten gibt es in Nintendo Switch Sports überhaupt? Der Trailer verrät es euch und zeigt erste Spielszenen:

Nintendo Switch Sports – offizieller Ankündigungs-Trailer

Wie hat es Nintendo Switch Sports auf den ersten Platz geschafft?

Ganz ehrlich: Diese Frage stellen wir uns auch. Das Spiel ist aktuell weder im eShop rabattiert, noch ist vor Kurzem ein tolles Update erschienen, welches den erneuten Hype erklären könnte. Der letzte große Patch 1.3.0 erschien bereits am 29. November 2022, ist also auch schon wieder fast 2 Monate her.

Das Update wurde von vielen Spielern bereits sehnlichst erwartet, denn es fügt der Spielauswahl auch Golf als neue Sportart hinzu (Quelle: Nintendo eShop). Auch LAN-Spiele werden seit der Aktualisierung unterstützt.

Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie lange Nintendo Switch Sports seinen Thron verteidigen kann. Unsere Vermutung: Nicht besonders lang. Wahrscheinlich steht bereits in wenigen Tagen ein anderer Switch-Hit an der Chartspitze.