Mario Kart Tour: In Kürze könnt ihr eure Panzer auch im Multiplayer-Modus fliegen lassen

Das eigentliche Spiel Mario Kart Tour erschien bereits vor Monaten, doch bisher hat man lediglich das Vergnügen, allein zu fahren. Nun hat das kostenlose Mobile-Game ein Release-Datum für den Multiplayer-Modus spendiert bekommen.

In Ruhe eine Runde Mario Kart daddeln macht bereits seit Jahrzehnten Spaß und seit ein paar Monaten ist das auch auf mobilen Geräten möglich. In Kürze kommt ein zusätzlicher Multiplayer Modus, durch den ihr gegen Freunde oder Fremde antreten könnt und nicht mit roten Panzern geizen müsst. Mamamiaaa!

Inzwischen gibt es so viel Auswahl.

Der Multiplayer-Modus für Mario Kart Tour erscheint am 8. März 2020 und bringt verschiedene Modi und Ränge mit, um gegen Gegner anzutreten, die eurer Liga entsprechen:

Multiplayer for #MarioKartTour comes out on Mar. 8, 8 PM PT! You can compete against seven other players, whether they're in-game friends, nearby, or around the world. Are you ready to play? pic.twitter.com/IRwBONq560