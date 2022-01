Habt ihr euch schon immer gefragt, mit welchen Charakteren ihr in Mario Kart welches Fahrzeug wählen solltet? Wissenschaftler sind genau dieser Frage nachgegangen und haben die besten Charakter-Kart-Kombos ermittelt.

Mario Kart 8 Deluxe Facts

In Mario Kart 8 gibt es nicht nur verschiedene Charaktere, sondern auch noch unterschiedliche Karts und Reifen, die alle verschiedene Eigenschaften haben. Die beste Kombination daraus zu finden, ist gar nicht so einfach, theoretisch gibt es nämlich 149.760 mögliche Kombinationen. Wer jetzt schon Angst davor hat, alle austesten zu müssen, um die perfekte Kombination zu finden, der kann beruhigt sein. Denn das hat die Wissenschaft bereits für dich getan.

Die Studie basiert auf den fünf Werten Gewicht, Tempo, Beschleunigung, Handling und Haftung, die jeden Charakter, jedes Kart und jeden Reifen auszeichnen. Aus diesen Werten lässt sich die beste Kombination – beziehungsweise die schnellste – ableiten. Demnach ist mit am besten, wer ein gutes Verhältnis zwischen Tempo und Beschleunigung hat.

Die Werte wurde mittels Datenanalyse vergleichen und heraus kamen 15 Kombinationen, die in Mario Kart als die Besten bezeichnet werden können. Die folgende Tabelle zeigt diese 15 Kombinationen:

Auffällig ist, dass vor allem schwere Charaktere wie Wario oder Donkey Kong 11 der 15 besten Kombinationen ausmachen. Also schnapp dir einen der Beiden, wähle die perfekte Kart- und Reifen-Kombination und fahre deinen Freunden davon. Falls das nicht klappt, kannst du immer noch auf blaue Panzer hoffen.

Mit Hilfe der Wissenschaft zum Sieg? Was denkst du über die Ergebnisse der Datenanalyse? Bringen die besten Kombinationen einen echten Vorteil oder kommt es auch stark auf das eigene Können an? Schreib deine Meinung in den Kommentarbereich.