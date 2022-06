Der nächste Switch-Hit Mario Strikers: Battle League Football erscheint zwar erst in einigen Tagen, doch schon kurz vor dem Startschuss könnt ihr auch das Spiel bei MediaMarkt und Saturn zum Sparpreis sichern und auf diese Weise 10 Euro sparen.

Nintendo Switch Facts

50 statt 60 Euro: MediaMarkt und Saturn bieten Switch-Hit günstiger an

Nintendo-Spiele für die Switch sind oftmals verdammt preisstabil. Auch Jahre nach der Veröffentlichung können Fans beim Kauf meist nur ein paar Euro im Vergleich zum UVP sparen.

Doch immer öfter bieten Saturn und MediaMarkt Switch-Hits schon vor dem offiziellen Startschuss günstiger an – so auch dieses Mal. Mario Strikers: Battle League Football erscheint zwar erst am 10. Juni 2022, kann jedoch schon bei den beiden Elektronikmärkten vorbestellt werden – und zwar für 49,99 Euro (bei Saturn anschauen / bei MediaMarkt anschauen) statt den handelsüblichen 59,99 Euro, die im Nintendo eShop und bei Amazon aufgerufen werden.

Zusätzliche Versandkosten fallen nicht an, zudem dürfen sich Vorbesteller über ein A3-Poster des Spiels freuen, das der Bestellung beiliegt.

Schnelle Fußball-Action im Mario-Universum – das ist Mario Strikers: Battle League Football!

Mario Strikers: Battle League Football

Noch mehr sparen mit Switch-Bundle

Wer noch nicht im Besitz einer Nintendo Switch ist, sie sich aber sowieso für Mario Strikers: Battle League Football zulegen will, sollte einen Blick in die aktuellen Gaming-Deals von MediaMarkt werfen.

Im Online-Shop könnt ihr euch gerade ein Switch-Bundle für 319,99 Euro zusammenstellen. Dafür einfach neben der Switch im Online-Shop von MediaMarkt auch das Spiel in den Warenkorb legen. An der Kasse wird euch ein Rabatt gewährt, der den Preis auf 319,99 Euro reduziert.

Normalerweise kosten Konsole und Spiel beim Einzelkauf etwa 330 Euro, sodass ihr direktem Vergleich noch einmal 10 Euro mehr spart.

Wer hingegen lediglich nur auf der Suche nach einer neuen Switch ist, sollte sie stattdessen über eBay kaufen. Dort wird sie gerade für 265 Euro angeboten. Als Verkäufer fungiert Saturn (bei eBay anschauen).

Um euch die Handheld-Konsole zum Sparpreis zu sichern, müsst ihr an der Kasse lediglich den Rabattcode POWEREBAY5 eingeben. Doch das Angebot gilt nur noch bis zum 10. Juni 2022.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).