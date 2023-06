Auch wenn in der Welt von Marvel so ziemlich alles möglich ist, gibt es doch immer wieder Aufeinandertreffen, die für besonders viel Buzz unter Comic-Fans sorgen. Dazu gehört auf jeden Fall die neu angekündigte Crossover-Saga, die Wolverine gegen den Predator kämpfen lässt.

Der Kampf der Jahrhunderts: Wolverine vs. Predator

Wolverine muss man eigentlich nicht mehr vorstellen, oder? Spätestens seit Schauspieler Hugh Jackman die Figur mimt, kennen auch Nicht-Comic-Fans das nahezu unzerstörbare Biest mit den Adamantium-Klauen. Und im Verlauf seiner Karriere hat Wolverine, auch Logan genannt, schon diverse bekannte Gegner bekämpft. Darunter Hulk, Thor oder auch den Punisher.

Nun bekommt es Logan aber mit einer ganz speziellen Kreatur zu tun und zwar dem Predator. Das legendäre Film-Monster wird ab dem 20. September 2023 in einer vierteiligen Comic-Reihe Jagt auf Wolverine machen. Dann wird sich zeigen, welche Klauen wirklich schärfer sind:

Das ungewöhnliche Crossover ist auch deshalb möglich, weile beide Figuren 20th Century Studios gehören. Ist demnach auch eine Umsetzung als Film möglich? Das ist derzeit eher unwahrscheinlich. Hugh Jackman trainiert bereits für seinen Auftritt im kommenden Deadpool-Film mit Ryan Reynolds und ist danach vermutlich zu alt für die Rolle.

Der Predator und seine vielen Crossover

Und Disney, denen wiederum 20th Century Studios, wissen aktuell nicht so recht, was sie mit der Predator-Marke anfangen sollen. Gerade auf das Thema Crossover bezogen. So wurde erst vor kurzem bekannt, dass der Konzern auf einer neuen Serie zu Alien vs. Predator sitzt, diese aber nicht veröffentlichen will (Quelle: IGN).

Für den Predator ist es übrigens nichts ungewöhnliches für ein Crossover eingesetzt zu werden. In der Vergangenheit hat das beliebte Space-Monster bereits gegen den Terminator, Judge Dredd oder Archie gekämpft. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wer Archie ist?

Das ist der rothaarige Teenager, den ihr vielleicht aus der Netflix-Serie Riverdale kennt. Und ja, die Comics gibt es wirklich:

