Obwohl „Moon Knight“ für Marvel und Disney+ ein voller Erfolg war, ist die Zukunft der MCU-Serie mehr als ungewiss. Jetzt meldet sich Chefautor Jeremy Slater zu Wort und formuliert die Bedingungen, unter denen er sich ein Comeback der Action-Serie vorstellen könnte.

Aktuell ist keine 2. Staffel von „Moon Knight“ bei Marvel und Disney+ geplant. Im April wurde bekannt, dass der Streaming-Erfolg nur als „Limited Series“ bei den Emmys eingereicht wurde. Eine solche Beschreibung trifft demnach nur für eine abgeschlossene Serie zu, die keine wiederkehrende Geschichte erzählt. Doch soll es dies für „Moon Knight“ schon im MCU (Marvel Cinematic Universe) gewesen sein?

Disney+ und Marvel: 2. Staffel „Moon Knight“ noch immer ungewiss

Fans hoffen auf eine Rückkehr. Entweder auf der großen Leinwand und damit in anderen Projekten des MCU oder eben vielleicht doch noch in der zweiten Staffel? Die könnte ja einen anderen, erweiterten Namen bekommen. Dann stünde die ursprüngliche erste Staffel ja immer noch für sich. Der Chefautor von „Moon Knight“ (Jeremy Slater), wurde nun jüngst zu den Möglichkeiten befragt und formulierte zwei Bedingungen. Demnach gibt’s eine zweite Staffel von „Moon Knight“ nur, wenn Marvel-Chef Kevin Feige und Moon-Knight-Darsteller Oscar Isaac ihre Zustimmung geben (Quelle: The Playlist). Zitat (übersetzt):

„Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe noch keine Gespräche mit Marvel geführt. Ich denke, dass viele dieser Entscheidungen letztendlich in den Händen von Kevin Feige liegen werden, weil er derjenige ist, der den Masterplan hat. Und natürlich Oscar Isaac, denn er hat keinen traditionellen Vertrag über sieben Filme unterschrieben oder was auch immer andere Schauspieler unterschrieben haben. Oscar hat die Möglichkeit, so viel oder so wenig „Moon Knight“ zu machen, wie er will. Ich glaube, er hatte viel Spaß an der Rolle, und ich glaube, er hat den Prozess wirklich genossen und ist froh, dass er es getan hat. Aber ich glaube auch, dass er kein Typ ist, der einfach eine Fortsetzung produzieren wird, nur weil der erste Teil so beliebt war“.“

So kann es auch gehen: Ms. Marvel kommt ins Kino

Kurz und gut: Isaac hat sich für die Zukunft noch nicht verpflichtet und es müsste neu verhandelt werden. Marvel und Disney+ müssten demnach vielleicht etwas tiefer in die Tasche greifen, denn „Moon Knight“ war ein voller Erfolg. Zwar ist noch immer „Loki“ die bis dato erfolgreichste MCU-Serie der Marvel Studios, doch „Moon Knight“ steht dem nicht sonderlich nach und erreichte in diesem Jahr die meisten Marvel-Fans. Ganz im Gegensatz zu „Ms. Marvel“, deren Start eher holprig verlief. Allerdings ist das Schicksal der jungen Lady schon beschlossene Sache, immerhin werden wir sie zusammen mit Captain Marvel, Photon und Nick Fury in „The Marvels“ nächstes Jahr im Kino bewundern dürfen.

Das Schicksal von Moon Knight hingegen bleibt also weiterhin noch offen. Besonders bitter: Die Staffel endete mit einem Cliffhanger. Eine Fortsetzung der Geschichte wäre demnach mehr als nur angebracht. Allerdings kann dies noch dauern, hoffentlich nicht zu lange.