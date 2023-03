Das Marvel Cinematic Universe wächst um immer neue Charaktere und Superhelden, doch einen Star konnten wir zuletzt vor 15 Jahren im zweiten Film des erfolgreichen Franchise bestaunen. Ein Bericht und erste Bilder beweisen jetzt die überraschende Rückkehr von Betty Ross.

Darauf mussten wir 15 Jahre warten, denn nach „Der unglaubliche Hulk“ aus dem Jahr 2008 wird die bekannte Schauspielerin Liv Tyler erneut die Rolle der Betty Ross übernehmen und im kommenden MCU-Film „Captain America: New World Order“ auftreten (Quelle: The Hollywood Reporter).

Liv Tyler kehrt ins Marvel Cinematic Universe zurück

Der vierte „Captain-America-Film“ wird erstmals nicht Chris Evans als titelgebenden Superhelden zeigen, sondern Anthony Mackie alias Sam Wilson. Der legte bekanntlich in der MCU-Serie „The Falcon and the Winter Soldier“ auf Disney+ die Rüstung des „Falcon“ ab und ist seitdem der neue Captain America (bei Disney+ ansehen). Ein Kinostart in den USA ist derzeit für den 3. Mai 2024 angesetzt.

Doch wer war gleich noch mal diese Betty Ross? Kurz zur Erinnerung: Betty war nicht nur die Kollegin und romantische Freundin von Bruce Banner alias Hulk (damals noch von Edward Norton gespielt), sonder auch die Tochter von General Thaddeus Ross. Der wird in „Captain America: New World Order“ nunmehr wohl als Präsident Ross erneut in Erscheinung treten.

Zuletzt sahen wir Liv Tyler vor 15 Jahren in der Rolle der Betty Ross:

Der unglaubliche Hulk - Trailer

Da Schauspieler William Hurt bedauerlicherweise letztes Jahr verstarb, wird mit Harrison Ford einer der größten Hollywood-Stars in die Rolle schlüpfen.

Erste Bilder vom Filmset zeigen neben Liv Tyler in der Rolle der Betty Ross auch einen verletzten Sam Wilson alias Captain America. Beide nehmen offensichtlich an einer Beerdigung teil, was natürlich zu Spekulationen führt, an denen wir uns lieber nicht beteiligen wollen.

Erstes, „richtiges“ Comeback

Übrigens: Technisch betrachtet konnten wir Betty Ross schon in einer Episode der animierten MCU-Serie „What If…?“ vor zwei Jahren kurz sehen. Allerdings war dies einerseits eine andere Betty aus einem anderen Universum und anderseits wurde die Rolle auch nicht von Liv Tyler vertont, sondern von Stephanie Panisello. Es war also kein „richtiges“ Comeback im eigentlichen Sinne.

Dieses bekommen wir erst in etwas mehr als einem Jahr. Hoffen wir mal, dass sich das Warten lohnt. Dieses Jahr im Mai gibt es zunächst ein Wiedersehen mit den „Guardians of the Galaxy“ im Kino, gefolgt im Juni von Nick Fury (Samuel L. Jackson) in „Secret Invasion“ auf Disney+.

