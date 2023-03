Marvel’s Spider-Man 2 zählt für viele PlayStation-Fans zu den meistgehypten Spielen des Jahres. Nun hat eine Schauspiel-Legende verraten, wann das neue Superhelden-Spiel voraussichtlich für die PS5 erscheinen soll.

Seit dem ersten Ankündigungs-Trailer zu Marvel’s Spider-Man 2 sehnt sich die Community nach mehr Infos zu dem kommenden Blockbuster-Game von Entwickler Insomniac. Nun hat Kult-Schauspieler Tony Todd quasi die Spinne aus dem Sack gelassen – laut Todd soll der PS5-Hit bereits im September 2023 erscheinen.

Marvel’s Spider-Man 2: Voice-Actor verrät Release-Fenster

Tony Todd, Film-Fans unter anderem als Candyman bekannt, wird in Marvel’s Spider-Man 2 dem Anti-Held Venom seine Stimme leihen. Jetzt hat der Schauspieler das Release-Fenster für das Superhelden-Spiel verraten, in dem Spieler sowohl Peter Parker als auch Miles Morales steuern werden können. Mittlerweile hat Todd den Tweet gelöscht, doch die Information ist natürlich bereits in der Community durchgesickert und sorgt unter anderem auf Reddit für Schnappatmung und jede Menge Aufregung.

Schaut euch hier den Trailer zu Marvel’s Spider-Man 2 an:

Marvel's Spider-Man 2 für die PlayStation 5

Neben dem Release-Fenster kündigte Todd in seinem Tweet auch an, dass ab August mit einer mächtigen Marketing-Kampagne vonseiten Sonys zu rechnen sei.

PS5: Erscheint Spider-Man 2 zusammen mit dem neuen Konsolen-Modell?

Sollte Todd Recht behalten, würde Marvel’s Spider-Man 2 bereits in 6 Monaten auf den Markt kommen – Industrie-Insider Tom Henderson nimmt dies zum Anlass, um noch etwas weiter zu spekulieren. Seinen Information nach könnte Sony ebenfalls im September 2023 die neue PS5-Version mit einem abnehmbaren Disc-Laufwerk veröffentlichen. Ein entsprechendes PS5-Bundle mit der neuen Konsole und Spider-Man 2 wäre sicherlich ein cleverer Schritt von Sony und würde für beachtliche Verkaufszahlen sorgen. (Quelle: Twitter)

Während Fans den Release von Spider-Man 2 nicht mehr erwarten können, sorgt ein neues PlayStation-Patent für Ärger:

