Das Warten hat ein Ende. Marvel legt sich fest und verkündet endlich den verspäteten Starttermin für die zweite Staffel von Loki auf Disney+. Doch da gibt es noch eine weitere, eher überraschende Ankündigung.

Disney+ Facts

Marvels neue Strategie der spärlichen und verspäteten Inhalte zeichnete sich bereits beim Release-Termin der ersten MCU-Serie des Jahrs 2023 ab. „Secret Invasion“ mit Samuel L. Jackson als Nick Fury sollte ursprünglich bereits im Frühjahr an den Start gehen, im März dann die Klarheit: Erst zum Sommeranfang am 21. Juni geht es los.

Auf Disney+: Marvel kündigt 2. Staffel von „Loki“ für Herbst 2023 an

Nachvollziehbar, dass auch die zweite heiß erwartete MCU-Serie des Jahres erst mit Verspätung bei den Nutzerinnen und Nutzer von Disney+ aufschlägt. Wie Marvel nunmehr verkündet, geht es mit „Loki“ ab dem 6. Oktober 2023 weiter.

Viel mehr hätten wir dann auch nicht mehr von Disney+ an Marvel-Serien für 2023 erwartet, schließlich war und ist es ein offenes Geheimnis, dass weniger MCU-Serien in Zukunft veröffentlicht werden sollen. Allerdings hat Marvel und Disney+ dann doch noch eine „kleine“ Überraschung in der Hinterhand.

Wie könnte es in der 2. Staffel weitergehen? Spekulationen im Video:

LOKI: Was passiert in Staffel 2 der Marvel-Serie? Abonniere uns

auf YouTube

Freudige Überraschung: „Echo“ nicht auf 2024 verschoben

So wird es mit „Echo“ doch noch eine weitere Marvel-Serie geben. Im Gegensatz zur bisherigen Taktik werden von „Echo“ alle Folgen am 29. November veröffentlicht. Ungewöhnlich, schließlich hatte sich Disney+ doch bisher gegen dieses Veröffentlichungsschema à la Netflix entschieden und setzt regulär lieber auf einen Release im Wochenrhythmus.

Kleine Gedankenstütze: Bei „Echo“ handelt es sich um einen Ableger der MCU-Serie „Hawkeye“ aus dem Jahr 2021. Die Serienfigur Maya Lopez alias Echo hatte darin schon einen Auftritt, zunächst als Gegenspielerin des bekannten Avengers.

Die Ankündigung von „Echo“ kommt dabei etwas überraschend. Nach den neuerlichen Maßnahmen bei Disney und Marvel konnte damit nicht unbedingt mehr gerechnet werden.

Erscheint auch pünktlich zum Herbst:

Fraglich bleibt, ob die ursprünglich ebenso für 2023 versprochenen Serien „Ironheart“ und „Agatha: Zirkel des Chaos“ gleichfalls noch eine Chance auf Veröffentlichung haben. Hoffen darf man, aber damit rechnen würden wir nicht. Die verspäteten Starttermine für „Loki“ und „Echo“ sprechen eher dagegen. Hingegen 2024 als Startjahr erscheint uns diesbezüglich wahrscheinlicher.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.