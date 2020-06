Marvel's Spider-Man ist zurück, Insomniac ist zurück, nur Peter Parker ist nicht zurück – und das ist wunderbar so: Spider-Man: Miles Morals eröffnete das kürzliche PS5-Event, mit Peters Freund Miles in der spinnenhaften Hauptrolle. Nein, wir spinnen nicht: Schaut den ersten Trailer bei uns an, er lohnt sich.

Willkommen in Leak-City hieß es noch vor dem PS5-Event, das am 11. Juni abends stattfand: Etliche vermeintliche Vielleicht-Ankündigungen fluteten die Schlagzeilen, und wie soll man sagen – einiges Leaks waren durchaus wahr, etwa alles rund um Resident Evil 8: Village (sogar der Titel war vorher schon bekannt!). Niemand jedoch hat nur ein Krümel von Spider-Man: Miles Morals vor der Ankündigung aufgeschnappt, was das schöne Gefühl der Überraschung beim Schauen erklärt.

Marvel's Spider-Man: Miles Morals ist die Fortsetzung des allerorts beliebten Marvel's Spider-Man mit Peter Parker, nur, dass nun Parker – wenn überhaupt – höchstens in der Nebenrolle anwesend sein wird: Sein Freund Miles Morals nimmt die Spinnen-Zügel in die Hand, schlüpft in den Anzug und krabbelt auf Verbrecherjagd durch New York. Ja ja, hier ist der Trailer:

Marvel's Spider-Man: Miles Morals wird wie sein Vorgänger von Insomniac Games entwickelt, und das exklusiv für die PS5. Erscheinen wird das Krabbel-Action-Spiel bereits Ende 2020, wenn alles gut geht. Ihr werdet es euch wahrscheinlich zu Weihnachten wünschen können, also schreibt es euch auf die Wunschliste.

Es fing ganz klein und süß an...

Neben Marvel's Spider-Man: Miles Morals wurden auf dem PS5-Event The Future of Gaming noch viele, viele, viele andere Spiele angekündigt, unter anderem Resident Evil 8: Village, Horizon: Forbidden West und ein Remake von Demon Souls. Wir haben alle wichtigen Ankündigungen gesammelt. Oh, und natürlich gibt es da noch die PS5, die wir jetzt endlich sehen durften.

Ich werde die Frage nicht stellen. Ihr wisst schon, welche ich meine. Nein. Ich stelle eine andere Frage: Auf welches der Spiele freut ihr euch am meisten? Und NA, werdet ihr euch die PS5 kaufen? Oh verdammt, ich wollte doch nicht ...