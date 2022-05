Es ist nicht allzu viel über die Fortsetzung von BioWares Sci-Fi-Epos Mass Effect bekannt. Einen entscheidenden und wahrscheinlich unbeabsichtigten Hinweis darauf, wie es nach der Trilogie weitergeht, hat BioWare vielleicht selbst gegeben.

Mass Effect 5: Release und alle wichtigen Infos

Die wichtigsten Daten zu Mass Effect 5:

Genre: Action-RPG, Third-Person-Shooter

Action-RPG, Third-Person-Shooter Setting: Science-Fiction

Science-Fiction Spielmodus: Einzelspieler, (möglicherweise auch Multiplayer)

Einzelspieler, (möglicherweise auch Multiplayer) Plattformen: PS5, Xbox Series X|S, PC

PS5, Xbox Series X|S, PC Release: Noch unbekannt

Noch unbekannt Altersfreigabe: Noch unbekannt

Noch unbekannt Entwickler: BioWare

BioWare Publisher: Electronic Arts

Die ersten Info-Häppchen zu einer Fortsetzung von Mass Effect gab es Ende 2020. Das Projekt befindet sich noch immer in einem sehr frühen Entwicklungsstadium, sodass Angaben zu dem Spiel eher Ableitungen aus den Vorgängern sind. Die Entwicklung wird vermutlich noch Jahre dauern, weswegen beispielsweise ein Release für die Last-Gen-Konsolen eher unwahrscheinlich ist.

Mass Effect 5: Kehrt Shepard zurück?

Die ersten Teaser gaben zwar eine Fortsetzung der Trilogie um Commander Shepard preis, seine beziehungsweise ihre Rückkehr war bisher aber nicht mal zu erahnen. Ein Fanartikel aus dem Shop von BioWare könnte diese Frage aber mittlerweile beantwortet haben. So stieß der YouTuber MrHulthen im Beschreibungstext eines Posters auf folgende Zeile. „Während Shepard und die Überlebende zurückbleiben, um die Scherben aufzusammeln, bleibt den Fans nur abzuwarten, was als Nächstes kommt.“ (Quelle: YouTube).

Das offene Ende von Mass Effect 3 lässt genug Spielraum, damit dieser Satz tatsächlich als Übergang zu einem neuen Mass Effect funktioniert. Mittlerweile wurde der Text übrigens geändert und Shepards Name ist nicht mehr zu lesen. (Quelle: BioWare Gear). In welcher Form Commander Shepard zurückkehren könnte, bleibt natürlich weiterhin offen. Er oder sie könnte zwar wieder zur spielbaren Hauptfigur werden, vielleicht übergibt Shepard im neuen Mass Effect aber auch das Zepter an neue Charaktere. Nach der (mehr oder weniger gelungenen) Rettung der Galaxie wäre der Ruhestand auch durchaus verdient.

Das Poster-Motiv selbst sorgte übrigens auch schon für Schlagzeilen:

