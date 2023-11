Mass Effect 5: Neuer Trailer sorgt bei Fans für wilde Spekulationen

Die Mass-Effect-Community feierte gestern den N7-Day und Entwickler Bioware hatte wie üblich einen neuen Teaser zum nächsten Spiel. Das Video wirft allerdings mehr Fragen auf als es beantwortet.

Falls ihr wie viele andere Mass-Effect-Fans gestern den N7-Day, also den offiziellen Feiertag der Reihe zelebriert habt, durftet ihr wieder einmal Zeuge von Biowares Teaser-Künsten werden. Der neuste Trailer verrät nicht viel, regt aber dennoch die Fantasie der Community an.

Teaser zeigt neuen Charakter

In einem Blogpost zum N7 Tag konnten Fans ein paar Rätsel entdecken, die zu einer Seite mit einem Countdown führten. Dort gab es dann eine kryptische Nachricht und einen kurzen Clip zu sehen. Darauf folgte eine weitere Seite mit einem weiteren Clip und Text. Die kleine Schnitzeljagd endetet bei einer letzten Seite.

Aus den Clips wurde dann später der folgende Teaser:

Auf den Seiten lassen sich noch die folgenden Textzeilen finden:

Inhalt Seite 1:

/////ACCESS CODE: EPSILON

/////ACCESS CODE ACCEPTED

/////SECONDARY ENCRYPTION DETECTED

/////VJBSVU-XXXX-XXXXXXXX

/////ANDROMEDA DISTRESS SIGNAL DETECTED

/////YEAR SENT:

/////AUDIO TRANSCRIPT: ALTHOUGH THEY SHOULD KNOW BY NOW NOT TO UNDERESTIMATE HUMAN

Inhalt Seite 2:

/////ACCESS CODE: OCULON-2819-DEFIANCE

/////ACCESS CODE ACCEPTED

/////TERTIARY ENCRYPTION DETECTED

/////CLASSIFIED: REVIEW BRIEFING MATERIALS ON OFFICIAL ALLIANCE COMMS CHANNELS

Inhalt Seite 3:

/////ACCESS CODE ACCEPTED: POST-NEBULA

/////WARNING

/////SECURITY BREACH DETECTED

/////CONTACT SYSTEMS ALLIANCE

/////EPSILON-OCULON-NEBULA

Der letzte Teaser zu Mass Effect 5 verriet auch nicht viel:

Das nächste Mass Effect: Offizieller Teaser-Trailer 2020

Was bedeuten die Textzeilen?

Auf Seite 1 findet sich der Begriff „Epsilon“. Das ist zum einen Griechisch für Fünf, zum anderen aber auch der früherer Arbeitstitel eines Mass-Effect-Spiels. Das Audio-Transkript „Sie sollten inzwischen wissen, dass man menschlichen (zensiert) nicht unterschätzen sollte“, stammt von Mass-Effect-Charakter Liara T'Soni. Dieses Zitat war schon beim letzten N7-Day zu hören.

Das Datum auf der zweiten Seite, 2819, ist das Jahr, in dem die Archen in der neuen Galaxie in Mass Effect: Andromeda ankommen. Bioware hat bereits angedeutet, dass der nächste Teil in irgendeiner Form mit allen vier Vorgängern verbunden ist.

Auf der dritten Seite wird der Name des Militärs der Menschen „Alliance“ erwähnt. Außerdem die Kombination der Zugangscodes aller drei Seiten: Epsilon, Oculon und Nebula.

Fans spekulieren über die Bedeutung

Zunächst vermuteten viele Fans, Liara würde sich hinter dem Charakter in den Clips verbergen. Die Hand mit fünf Fingern passt zu Menschen oder Asari, die Gangart und auch der Körperbau zu einer Frau und der lange Mantel zum Stil von Liara. So zumindest die Argumente beispielsweise in diesem Reddit-Post:

Doch die N7-Insignien lassen auch auf einen Menschen schließen, da es sich um eine Spezialeinheit beim Allianz-Militär handelt. Die nach hinten verlaufenden Kopfhautkämme der Asari würden zudem nicht in den gezeigten Helm passen. Einige glauben, es könnte sich um die Tochter von Shepard und Liara handeln.

Liara tauchte tatsächlich schon in den früheren Teasern zu Mass Effect 5 auf, doch ihre Rolle ist unbekannt. Viele Fans fragen sich außerdem, wie Bioware die unterschiedlichen Enden mit einem neuen Spiel in Einklang bringen will. Vielleicht erfahren wir beim nächsten N7-Day ja mehr.

