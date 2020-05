Bekommen wir doch noch ein Remaster der Mass Effect-Trilogie? Während EA nur geheimnisvoll von einem HD-Remaster murmelt, scheint ein Journalist zu wissen, dass es sich hierbei um die Mass Effect-Trilogie handelt. Noch ein Gerücht mehr also, das wir in den Hexenkessel rühren können.

Anfang Januar 2020 kündigte EA in einem offiziellen Finanzbericht an, dass im Geschäftsjahr 2021 14 neue Spiele des Entwicklers auf den Markt poltern werden: Darunter FIFA, Madden, NHL, ein unangekündigtes Sportspiel, Command & Conquer Remastered und ein unangekündigtes HD-Remaster. Übrigens, das Geschäftsjahr 2021 hat im April 2020 begonnen; ja, Geschäftsjahre zählen sich ein wenig anders, als normale Jahre.

Lasst uns über das unangekündigte HD-Remaster sprechen. Nachdem Monaten darüber spekuliert wird, dass es sich hierbei um ein Remaster der gesamten Mass Effect-Trilogie handelt, kann EA nur enttäuschen, sollte es nicht so sein. Während sich der Entwickler noch nicht dazu gemeldet hat, scheint ein Journlist allerdings mehr zu wissen: Jeff Grubb von VentureBeat berichtet in seinem Artikel ebenfalls über EA und erklärt zudem, dass es sich ohne Frage um ein Remaster der Mass Effect-Trilogie handelt. Woher wissen Sie das, junger Mann?

Er ist sich derart sicher, dass er sein Wissen sogar über Twitter teilt:

Did you read all the way to the end? https://t.co/sdtJmDUdcn pic.twitter.com/DFWPxOmvra

