Mit der Anker 521 PowerHouse steht jetzt auch in Deutschland eine Ladestation des chinesischen Herstellers bereit. Sie soll unterwegs als Stromspender dienen, kann aber auch bei einem Stromausfall zu Hause helfen. Geräte mit bis zu 200 Watt können mit der Ladestation versorgt werden.

Anker Facts

Anker 521 PowerHouse: Neue Ladestation für unterwegs

Im Ausland bietet Anker bereits mehrere Ladestationen an. Mit der Anker 521 PowerHouse hat es nun ein erstes Modell nach Deutschland geschafft. Der Hersteller sieht den Einsatzbereich vor allem unterwegs, zum Beispiel beim Camping. Auch in Notfällen kann die Station zumindest vorübergehend für Strom sorgen. Geräte werden dazu einfach an die Steckdose der Station angeschlossen.

Neben der klassischen Steckdose bietet die Ladestation zwei USB-A-Ausgänge und einen ein USB-C-Anschluss neben einem 12-Volt-Auto-Port. Anker zufolge lässt sich ein Handy bis zu 20 Mal aufladen, wobei der tatsächliche Wert von der Kapazität des Smartphone-Akkus abhängt. Bei Laptops spricht der Hersteller von vier Ladungen, ein WLAN-Router soll 19 Stunden mit Strom versorgt werden können. Getränke in Mini-Kühlschränken kann die Station fünf Stunden lang kühl halten.

Vollständig aufgeladen bietet die Anker 521 PowerHouse eine Kapazität von 256 Wattstunden. In 1,5 Stunden soll der interne Akku auf 80 Prozent Kapazität kommen. Trotz der Leistung ist die Station im Vergleich mit ähnlichen Geräten weder besonders groß noch besonders schwer. Das Gewicht beträgt 4,3 kg bei Abmessungen von nur 21,6 x 21,1 x 14,4 cm.

Für E-Autos gibt es auch schon Powerbanks:

ZipCharge: E-Auto mit Akku auf Rädern laden

Ladestation von Anker mit Rabatt für Vorbesteller

Wer sich bis zum 25. April direkt bei Anker oder bei Amazon für die Station entscheidet, erhält einen Gutschein über 50 Euro (bei Anker ansehen). In diesem Fall ist die Anker 521 PowerHouse für 319,99 Euro zu haben. Nach dem offiziellen Verkaufsstart am 26. April gibt es die Ladestation für 369,99 Euro.