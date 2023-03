Bei MediaMarkt und Konzernschwester Saturn stehen große Änderungen ins Haus. Das hat Konzernchef Karsten Wildberger jetzt verraten. Neben Filialen im Kleinformat dürfen sich Deutsche auch auf ein Angebot freuen, das im europäischen Ausland längst erhältlich ist.

2023 kristallisiert sich immer mehr zu einem Jahr des Umbruchs bei MediaMarkt und Saturn heraus. Nachdem zum Jahresanfang die beiden Elektronikketten ihre Vertriebskanäle und den Außenauftritt vereinheitlicht haben, folgt bald der nächste Streich. Wie der aussieht, hat Ceconomy-Chef Karsten Wildberger skizziert.

MediaMarkt will auch bei E-Mobilität mitmischen

Der Mutterkonzern von MediaMarkt und Saturn will an gleich mehreren Stellschrauben drehen. Dazu gehören unter anderem neue Angebote und ein verändertes Store-Konzept. Wildberger zufolge möchte man auch beim Thema Elektromobilität dabei sein. „Wir werden Partner von Automobilherstellern“, erklärt der 54-Jährige gegenüber der Wirtschaftswoche.

Im europäischen Ausland zeigen einige MediaMarkt-Filialen bereits Elektroautos, in Spanien arbeitet man dazu etwa mit Volvo zusammen. Dort biete man passende Pakete zum Strombezug an und berate die Kunden zum Thema E-Mobilität. Dieses Angebot soll auch hierzulande eingeführt werden: „Ja, wir möchten das auch nach Deutschland bringen“, so Wildberger.

Xpress und Smart: Neue MediaMarkt-Filialen starten nach Ostern

Ebenfalls in Planung sind Änderungen am Store-Konzept. Man wolle mit kleineren Filialen expandieren. Die hören auf den Namen „Xpress“ und „Smart“ und sollen nach Ostern in Süddeutschland an den Start gehen, weitere Läden seien geplant.

In Ungarn und Italien betreibt MediaMarkt bereits Xpress-Märkte als Shop-in-Shop-Kooperation mit einem Handelskonzern, in Italien gibt es Smart-Märkte mit einer Verkaufsfläche zwischen 600 bis 1.200 Quadratmetern und einem kleineren, ausgewählten Sortiment. Neue Service-Leistungen wie Reparaturen im Abo sind ebenfalls geplant.