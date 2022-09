MediaMarkt hat wieder eine interessante Aktion gestartet: Bei der „Android Week“ bekommt ihr gute Rabatte auf Android-Geräte. Außerdem gibt es einige weitere Technik-Produkte zum Schnäppchentarif. Wir haben Preise verglichen und verraten, welche Angebote im aktuellen Prospekt sich tatsächlich lohnen.

Android-Week bei MediaMarkt: Rabatte auf Smartphones, Tablets & Smartwatches

Bis 30. September 2022 habt ihr die Möglichkeit, bei der „Android Week“ zuzuschlagen (Aktion bei MediaMarkt ansehen). MediaMarkt verspricht dabei große Rabatte auf Android-Smartphones, -Tablets, -Smartwatches und mehr.

Nicht alle Deals lohnen sich laut Preisvergleich und einige Geräte sind möglicherweise bereits ausverkauft, doch folgende Angebote können sich sehen lassen:

Realme GT Neto 3T (256 GB) Statt 483,05 Euro: Smartphone mit Snapdragon 870, 80 W SuperDart-Aufladung,120 Hz Super AMOLED Display und Sony-IMX766-Kamera. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.09.2022 14:40 Uhr

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ (256 GB) Statt 415 Euro: Smartphone mit 8 GB RAM, 120-Watt-Schnellladefunktion und FHD+-AMOLED-Display. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.09.2022 14:44 Uhr

Garmin Forerunner 55 Statt 143,35 Euro: GPS-Laufuhr mit 1,04-Zoll-Always-On-Farbdisplay, täglichen Trainingsempfehlungen und bis zu 14 Tagen Akkulaufzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.09.2022 14:48 Uhr

MediaMarkt-Prospekt im Preis-Check: Das sind die 3 besten Angebote

Neben den Android-Angeboten gibt es noch weitere gute Einzeldeals bei MediaMarkt. Wir haben die besten für euch herausgesucht.



Asus Vivobook 14 Statt 549 Euro UVP: Notebook mit 14-Zoll-Display, Intel-Core-i3-Prozessor, 8 GB RAM, 512 GB SSD und einer Intel-UHD-Graphics. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.09.2022 12:43 Uhr

Acer Aopen QF12 Statt 149 Euro: Full-HD-Beamer mit 5,000 Lumen, WLAN, Bluetooth, 1.000:1 Kontrast und 5 Watt Lautsprecher. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.09.2022 14:59 Uhr

Philips Hue White und Color Ambiance E27 LED Statt 140,90 Euro: E27 LED 3-er Starter Set inklusive Hue Bridge mit 75W 16 Millionen möglichen Farben und 3x800 Lumen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.09.2022 15:09 Uhr

MediaMarkt: So finden wir die besten Technik-Schnäppchen

Der Elektronikfachmarkt MediaMarkt zählt wohl zu den größten Anbietern von Technik- und Multimedia-Artikeln in Deutschland. In regelmäßigen Abständen gibt es neue Aktionen, Prospekte und Kampagnen, die mit vielen verschiedenen Angeboten aus Bereichen wie TV und Audio, Gaming und sogar Spielzeug locken. Vor allem wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, kann hier fündig werden und sich in der MediaMarkt-Tarifwelt direkt einen günstigen Handytarif dazu sichern. Auch im Outlet und in der Fundgrube versteckt sich so mancher Schnäppchen-Geheimtipp. Doch egal was ihr gerade sucht, die Devise lautet immer: Preise vergleichen! Wir haben das für euch bereits übernommen, die aktuellen Angebote ganz genau angesehen und mit denen anderer Händler verglichen. Aus diesem Grund präsentieren wir euch nur Deals, die es in keinem anderen Online-Shop günstiger zu finden gibt.

