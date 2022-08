Nur heute am 07.08.2022 schenkt euch MediaMarkt die Versandkosten auf alle Geräte ab 59 Euro. Mit dabei sind nicht nur Klimageräte von Koenic und Ok., die bei der aktuellen Hitzewelle Abkühlung versprechen, sondern auch ein Akkusauger von Dyson, Luftreiniger und LED-TVs.

Doppelt sparen bei MediaMarkt: Sichert euch starke Rabatte und gratis Versand

Bei MediaMarkt finden Schnäppchenjäger jede Woche neue Angebote auf Technik-Highlights aus vielen unterschiedlichen Bereichen. Dieses Mal gibt es nicht nur stark reduzierte Klimageräte von Koenic und OK in der Energieklasse A, Stielstaubsauger von Dyson und LED-TVs und zu absoluten Tiefstpreisen, sondern auch noch gratis Versandkosten auf alles ab 59 Euro, auch Haushaltsgroßgeräte und Smart-TVs ab 43 Zoll. Wer Interesse hat, sollte sich allerdings beeilen, denn die Aktion gilt nur noch heute, am 07. August. Wir haben Preise verglichen und präsentieren euch folgend die besten 7 Deals der aktuellen Aktion auf einen Blick.

Koenic KAC 3232 B Klimagerät Schwarz Statt 314,99 Euro: Klimagerät für Räume mit bis zu 80 m². Mit Kühlleistung 9.000 Btu/h, 62 dB und Energieeffizienzklasse A. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2022 09:32 Uhr

OK. OAC 7020 B Klimagerät Statt 199 Euro: Klimagerät für Räume mit bis zu 60,8 m³. Mit Kühlleistung 7.000 Btu/h und Energieeffizienzklasse A. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2022 06:56 Uhr

Philips AC2889/10 Luftreiniger Statt 449,99 Euro UVP: Luftreiniger von Philips für eine Raumgröße von bis zu 79 m², 56 Watt und HEPA-Filter. Durch die smarte Funktion ist er zudem via App steuerbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.08.2022 23:13 Uhr

Dyson V11 Torque Drive Extra Stielsauger Statt 649 Euro UVP: Beutelloser Stielstaubsauger von Dyson mit 545 Watt, 0.76 l maximalem Volumen des Staubbehälters und vielen Zubehörteilen. Dank Akku kabellos einsetzbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2022 06:15 Uhr

Hisense 55A6CG LED-TV Statt 699 Euro UVP: LED-TV von Hisense mit 139 cm Bildschirmdiagonale, 4K-Auflösung, einem Quad-Core-Prozessor und einer nativen Bildwiederholfrequent von 60 Hz. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2022 09:08 Uhr

Sandisk SSD Plus 1 TB Festplatte Statt 144,99 Euro UVP: Interne SSD mit 1 TB Speicher, Formfaktor von 2.5 Zoll und Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 535 MB/s. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2022 09:05 Uhr

JBL Wave 300 True Wireless Statt 79,99 Euro UVP: In-Ear Bluetooth-Kopfhörer von JBL mit Berührungssteuerung. Außerdem mit einer Akkulaufzeit von bis zu 6 Stunden. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.08.2022 09:00 Uhr

MediaMarkt: So finden wir die besten Technik-Schnäppchen

Der Elektronikfachmarkt MediaMarkt zählt wohl zu den größten Anbietern von Technik- und Multimedia-Artikeln in Deutschland. In regelmäßigen Abständen gibt es neue Aktionen, Prospekte und Kampagnen, die mit vielen verschiedenen Angeboten aus Bereichen wie TV und Audio, Gaming und sogar Spielzeug locken. Vor allem wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, kann hier fündig werden und sich in der MediaMarkt-Tarifwelt direkt einen günstigen Handytarif dazu sichern. Auch im Outlet und in der Fundgrube versteckt sich so mancher Schnäppchen-Geheimtipp. Doch egal was ihr gerade sucht, die Devise lautet immer: Preise vergleichen! Wir haben das für euch bereits übernommen, die aktuellen Angebote ganz genau angesehen und mit denen anderer Händler verglichen. Aus diesem Grund präsentieren wir euch nur Deals, die es in keinem anderen Online-Shop günstiger zu finden gibt.

