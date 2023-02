Einem neuen Bericht zufolge hat sich Amazon eines der beliebtesten Gaming-Franchises gekrallt: Der Online-Riese soll für die Rechte an Tomb Raider satte 600 Millionen US-Dollar ausgegeben haben und plant jetzt ein Lara-Croft-Universum.

Der Online-Shopping-Gigant Amazon soll sich für eine Wahnsinnssumme die Rechte am Tomb-Raider-Franchise unter den Nagel gerissen haben. Das Unternehmen plant anscheinend, ein umfangreiches Universum mit Verfilmungen und Spielen rund um Lara Croft aufzubauen.

Amazon hat große Pläne für Tomb Raider

Laut einem exklusiven Bericht der Website Fellowship of Fans hat Amazon 600 Millionen US-Dollar an die Embracer Group gezahlt, um sich die Verwendungsrechte am Tomb-Raider-Franchise für einen begrenzten aber nicht näher genannten Zeitraum zu sichern. (Quelle: Fellowship Of Fans)

Bereits seit Dezember 2022 ist bekannt, dass Amazon zusammen mit Crystal Dynamics an einem neuen Lara-Croft-Game arbeitet. Kürzlich hat die News-Seite The Hollywood Reporter außerdem bekannt gegeben, dass sowohl mindestens ein Tomb-Raider-Film als auch eine -Serie in Arbeit sind. Für Letztere konnte Amazon Phoebe Waller-Bridge gewinnen, die unter anderem für die gefeierte Serie Fleabag verantwortlich zeichnet und zudem auch am kommenden Film Indiana Jones und der Ruf des Schicksals mitwirkt. (Quelle: The Hollywood Reporter)

Auch wenn die Meldung, dass Amazon 600 Millionen US-Dollar für das Franchise bezahlt hat, bislang nicht offiziell bestätigt worden ist, scheint das Unternehmen in jedem Fall eine beachtliche Tomb-Raider-Offensive zu starten. Fans von Lara Croft können sich also auf einige neue Abenteuer mit der Gaming-Ikone freuen.

Hat Square Enix Tomb Raider unter Wert verkauft?

Die Summe, die für die Rechte am Tomb-Raider-Franchise im Raum steht, wirft erneut die Frage auf, warum Square Enix den Verkauf letztes Jahr für den Preis von 300 Millionen US-Dollar gebilligt hat. In dem Rechtepaket waren zusätzlich auch noch die Lizenzen von Thief, Deus Ex und Legacy of Kain inbegriffen. So wie es aktuell aussieht, hat die Embracer Group damit ein echtes Schnäppchen geschossen.

