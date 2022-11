Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ist bereits seit Monaten im Gespräch und schien so gut wie in Stein gemeißelt. Ein Branchen-Insider denkt, dass der Deal am Ende doch scheitern könnte. Die EU-Kommission hat sich jetzt jedenfalls mehr Zeit für die Entscheidung genommen.

Übernahme von Activision Blizzard: Microsoft könnte an Behörden scheitern

Vor einer Woche haben wir darüber berichtet, dass mehrere Behörden verschiedener Länder, darunter auch Deutschland, bisher keine Freigabe für die Übernahme gegeben haben. Gegenüber der NYPost hat sich jetzt ein Insider zu Wort gemeldet und er denkt, dass der Deal aufgrund dessen noch platzen könnte (Quelle: NYPost).

Die Europäische Kommission fordert, dass PlayStation- und PC-Plattformen nach einer Übernahme nicht benachteiligt werden. Ein mündliches Versprechen, beispielsweise Call of Duty weiterhin für die PlayStation zu veröffentlichen, reicht dann eben nicht.

Wedbush Securities CEO Dan Ives sagte beispielsweise zu NYPost, dass es bei Microsofts Entscheidung, Activision zu kaufen, vor allem um Exklusivität ginge. „Wenn der Verzicht auf die Exklusivität eines der geforderten Zugeständnisse ist, wird Microsoft lange und gründlich darüber nachdenken müssen, ob dies immer noch der richtige Deal ist.“

Laut Ives würde Microsoft diesen Vermögenswert nicht kaufen wollen, damit andere Unternehmen Activision-Spiele im gleichen Maße nutzen könnten. Es käme darauf an, was die Zugeständnisse sind.

In diesem Artikel erzählen wir euch alles zu Call of Duty auf PlayStation:

Auch Sprecher von Activision und Microsoft haben sich an NYPost gewendet:

„Wir sind sehr dankbar für unsere enge Zusammenarbeit mit Microsoft. Wir sind zuversichtlich, was das Geschäft und seine Fortschritte angeht, und wir wissen, dass Microsoft mit Hochdruck daran arbeitet, es zustande zu bringen. Jede gegenteilige Behauptung ist falsch“, so Activision.

„Von dem Moment an, als diese Übernahme angekündigt wurde, haben wir mit Nachdruck daran gearbeitet, zu zeigen, dass wir es ernst meinen mit den Schritten, die nötig sind, um die Zustimmung zu erhalten – einschließlich proaktiver Zusagen darüber, wie wir unser Geschäft mit Spielern und Entwicklern im Mittelpunkt führen werden. Der Prozess ist wie erwartet vorangeschritten, und wir gehen nach wie vor davon aus, dass der Deal planmäßig abgeschlossen werden kann“, so Microsoft.

Was passiert, wenn der Deal platzt?

Microsoft ist rechtlich verpflichtet, alles daran zu setzen, das Geschäft am Ende auch abzuschließen. Passiert das nicht, hätte Activision das Recht, das Unternehmen zu verklagen. Sollte der Deal aufgrund der Behörden platzen, muss Microsoft eine Ablösesumme von drei Milliarden US-Dollar an Activision zahlen.