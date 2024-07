Mega-Erfolg auf PS5 und Steam startet in Kürze nochmal voll durch

Ein Sci-Fi-Hit für PS5 und PC hat die Gaming-Welt im Sturm erobert. Jetzt will es Helldivers 2 noch einmal wissen. Sony kündigt das bisher größte Update für den Shooter an. Euch erwarten neue Gegner, Missionen und noch schwierigere Schlachten.

Helldivers 2: Das steckt im neuen Update

Helldivers 2 ist ein unglaublicher Erfolg für PlayStation-Hersteller Sony. Der Release für PS5-Konsolen und auf Steam hätte kaum besser laufen können. Entwickler Arrowhead Game Studio zeigt sich in einem neuen Post auf dem PlayStation-Blog ebenfalls komplett überrascht und will der Community jetzt etwas zurückgeben. Das bisher größte Update soll bereits am 6. August frischen Wind bringen.

Anzeige

Das Update „Eskalation der Freiheit“ soll auch Veteranen wieder vor neue Herausforderungen. So werden eine noch härtere Schwierigkeitsstufe, neue Missionen und größere gegnerische Außenposten angekündigt. Auch neue, noch gefährlichere Gegner stecken im Update.

Der Pfähler aus dem ersten Helldivers kehrt zurück und schneidet euch mit seinen Tentakeln den Fluchtweg ab, der Sporenstürmer verschleiert seine Position, bis es zu spät ist und der Alpha-Kommandant ruft andere Käfer, die euch ordentlich einheizen sollen. Zuletzt führen die Roboter bald fiese Raketenpanzer ins Feld. Auch die Welt wird durch dichten Nebel über dem Sumpf noch bedrohlicher (Quelle: PlayStation-Blog).

Anzeige

Schaut euch hier den Trailer für Helldivers 2: Eskalation der Freiheit an:

Helldivers 2: Eskalation der Freiheit

Helldivers 2 nach PSN-Kontroverse jetzt wieder Fan-Liebling

Arrowhead Game Studio geht im neuen Update auch gegen die lästigen Griefing-Rauswürfe vor. Spieler werfen hier ihre Mitstreiter absichtlich aus dem Team, um ihnen ihre Belohnungen zu verwehren. Nach dem neuen Update für Helldivers 2 sollen gekickte Spieler jetzt mitsamt ihrer Beute als Host in einer neuen Sitzung erscheinen. Auch Sozial-Menüs werden angepasst, damit ihr leichter mit Freunden in den Kampf ziehen könnt.

Anzeige

Das neue Update für Helldivers 2 wird sicherlich viele neue Spieler anlocken und Veteranen zurückbringen. Inzwischen wird der Shooter auf Steam wieder von 74 Prozent der Spieler positiv bewertet. Publisher Sony hatte die Gunst der Fans zuvor fast komplett verspielt, indem er PC-Spieler zwingen wollte, sich mit einem PSN-Konto zu verbinden. Nach einem Fan-Aufschrei ist Sony zurückgerudert, doch der PlayStation-Plan wird an anderer Stelle fortgeführt.