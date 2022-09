Vom 9. bis 11. September fand in Anaheim, Kalifornien, endlich wieder Disneys größtes Fan-Event statt. Unsere Kollegen von kino.de waren bei der D23 Expo live vor Ort und haben Neues erfahren, die vor allem Gamer nicht verpassen sollten.

Bei der Convention werden nicht nur neue Filme und Serien aus dem Hause Marvel, Lucasfilm und 20th Century Studios vorgestellt, auch für Gamer gibt es Neuigkeiten. Neben dem Marvel-Spiel von den Entwicklern von Pokémon GO wurden noch weitere Spiele vorgestellt.

Zwei neue Marvel-Spiele bald verfügbar

In Phase 5 des MCU (mehr dazu auf kino.de) erwartet Fans endlich die volle Spannbreite des Multiversums. Für alle Gaming-Fans geht es aber nicht erst 2023 los, denn mit dem Online-Kartenspiel Marvel Snap könnt ihr bereits ab dem 18. Oktober ins Multiversum eintauchen und dank der Karten verschiedene Varianten eurer Lieblingsfiguren kennenlernen. Wer den Start kaum erwarten kann, darf sich über Apple, Android oder Steam jetzt schon anmelden.

Marvel Snap

Marvel’s Midnight Suns wird ab dem 2. Dezember Fans auf eine düstere Reise in den Kampf gegen die Dämonin Lilith schicken (jetzt auf Amazon vorbestellen). Als Teil der Midnight Suns taucht ihr in die gefährliche Unterwelt ein und kämpft in diesem Mix aus Rollenspiel und Rundenstrategie für das Gute. Marvel’s Midnight Suns erscheint am 2. Dezember zunächst für die PS5, Xbox Series X/S und PC. Die Versionen für PS4, Xbox One und Nintendo Switch sollen später folgen. Der Gameplay-Trailer verrät, was euch im Spiel erwartet:

Marvel's Midnight Suns

Marvel-Held im Zweiten Weltkrieg

Eine der spannendsten Ankündigungen während des Games-Panels kam in Form eines neuen Marvel-Spiels, dessen Name und Release-Datum noch nicht bekannt sind. In Zusammenarbeit mit Skydance New Media wird ein neues Videospiel erscheinen, das zur Zeit des Zweiten Weltkriegs spielt. Black Panther, T’Challas Großvater, ein junger Steve Rogers alias Captain America, ein US-Soldat und Nanali, eine Spionin aus Wakanda kämpfen Seite an Seite gegen das Böse. Dem Trailer nach zu urteilen wird es hier jedoch nicht um Hitler und seine Nazis gehen, sondern um Hydra:

Marvel Skydance Game Trailer

