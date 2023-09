Mega-Leak zu Far Cry 7: Neue Mechanik könnte Ubisoft-Shooter komplett umkrempeln

Die ersten Gerüchte zu Far Cry 7 machen die Runde. Der gut informierte Branchen-Insider Tom Henderson will in Erfahrung gebracht haben, dass Ubisoft die Spieler im neuen Teil der Shooter-Serie mit einem brutalen Zeitlimit unter Druck setzt.

Far Cry 7 soll 24-Stunden-Zeitlimit haben

Fast zwei Jahre liegt der Release von Far Cry 6 nun schon zurück. Wirklich gut kam der Ubisoft-Shooter damals nicht weg – weder bei der Presse noch bei den Fans. Auch im GIGA-Test erreichte Far Cry 6 lediglich 7 von 10 Punkten. Ubisoft setzte wieder auf seine bewährte Open-World-Formel – echte Neuerungen gab es kaum. Das war vielen Spielern anscheinend zu wenig. Es wird Zeit, dass sich Ubisoft mehr traut.

Und diese Hoffnung könnte in Erfüllung gehen. Denn laut eines Leaks soll Ubisoft ein fieses Zeitlimit in Far Cry 7 einbauen. Spieler haben demnach nur 24 Stunden Zeit, um die Story erfolgreich abzuschließen. Laut Tom Henderson (via Insider Gaming) soll sich die Geschichte von Far Cry 7 um einen Charakter drehen, dessen Familie von einer Gruppe aus Verschwörungstheoretikern mit dem Namen „Sons of Truth“ verschleppt wird.

Eure Aufgabe soll es sein, die Standorte der Familienmitglieder ausfindig zu machen, sie aus den Klauen der Kidnapper zu befreien und diese zur Strecke zu bringen. Dafür habt ihr jedoch nur 72 Stunden Zeit, was 24 Stunden Spielzeit entsprechen soll. Was nach dem Ablauf des Countdowns passiert, bleibt offen. Wir wagen jedoch zu bezweifeln, dass es ein echtes „Game Over“ gibt. Das würde das Spielkonzept komplett umkrempeln. Schließlich waren die letzten Far-Cry-Teile regelrecht vollgestopft mit kleinen Nebenmissionen, Mini-Aufträgen und Sammelgegenständen, die euch dazu ermutigen sollten, möglichst viel Zeit im Spiel zu verbringen. Wahrscheinlich verändert sich nur das Ende der Geschichte, wenn ihr es nicht schaffen solltet, alle Familienmitglieder innerhalb des Zeitfensters zu befreien.

In welcher Reihenfolge die Geiseln gerettet werden, bleibt euch überlassen. Um in Erfahrung zu bringen, wo die Kidnapper eure Familie gefangen hält, könnt ihr Mitglieder der „Sons of Truth“ verhören. Einziges Problem: Die Verschwörungstheoretiker rücken nicht immer mit der Sprache raus. Einige von ihnen werden lügen, andere schweigen und ein paar werden sogar versuchen, zu entkommen. Nur ein Teil der Gruppe wird euch die Wahrheit sagen.

Weitere Infos zu Far Cry 7 aus dem Leak

Far Cry 7 soll bei Ubisoft intern unter dem Namen „Project Blackbird“ firmieren und im Herbst 2025 erscheinen. Statt der Dunia-Engine soll dieses Mal die Snowdrop-Engine zum Einsatz kommen, die beispielsweise auch für die Entwicklung von The Division genutzt wird.

Wie immer gilt: Bei dem Leak handelt es sich um unbestätigte Informationen. Ubisoft hat sich bislang nicht dazu geäußert. Zudem könnten die Infos der Quellen schon veraltet sein. Tom Henderson ist jedoch innerhalb der Szene solide vernetzt. Gut möglich also, dass an den Gerüchten etwas dran ist.

