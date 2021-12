Das Jahr 2021 ist bald zu Ende und Sony haut noch mal dicke Rabatte raus. Solltet ihr eure Spiele-Bibliothek also erweitern wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen. Bei über 450 Vollversionen könnt ihr im Moment bis zu 85 % sparen.

PlayStation: Im Store sind fast 900 Produkte stark reduziert

Solltet ihr das Gefühl haben, eure Spiele-Bibliothek ist noch nicht groß genug, könnt ihr bei den Jahresendangeboten von PlayStation zugreifen und dabei auch noch viel Geld sparen.

Insgesamt sind 884 Produkte reduziert, davon 499 Vollversionen. Mit reduziert sind Top-Spiele wie Spider-Man, Jurassic World Evolution, Far Cry 5 und viele mehr.

Wir empfehlen euch natürlich das umfangreiche Angebot auch selbst noch einmal durchzuschauen, doch ein paar besondere Angebote haben wir für euch schon einmal herausgesucht.

Die Jahresendangebote enden am Donnerstag, dem 23. Dezember um 00:59. Ihr habt also noch etwas Zeit, euch in Ruhe umzusehen.

PlayStation: Starke Angebote auf einen Blick

Assassin's Creed Valhalla Gold PS4 & PS5 für 49,99 Euro statt 99,99 Euro.

Marvel's Spider-Man für 19,99 Euro statt 39,99 Euro.

Rainbow Six Siege - Deluxe Edition für 8,99 Euro statt 29,99 Euro.

Watch Dogs: Legion - Deluxe Edition für 23,99 Euro statt 79,99 Euro.

Jurassic World Evolution für 7,49 Euro statt 49,99 Euro.

Mortal Kombat 11 für 17,49 Euro statt 49,99 Euro.

Need for Speed Heat für 17,49 Euro statt 69,99 Euro.

Far Cry 5: Gold Edition für 26,99 Euro statt 89,99 Euro.

Borderlands 3: Super Deluxe Edition PS4 & PS5 für 31,99 Euro statt 79,99 Euro.

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint Ultimate Edition für 29,99 Euro statt 119,99 Euro.

The Division 2 - Standard Edition für 8,99 Euro statt 29,99 Euro.

Little Nightmares für 4,99 Euro statt 19,99 Euro.

Little Nightmares II Deluxe Edition PS4 & PS5 für 26,79 Euro statt 39,99 Euro.

Planet Coaster: Konsolenedition PS4 & PS5 für 22,49 Euro statt 44,99 Euro.

Skyrim Special Edition + Fallout 4 G.O.T.Y. Bundle für 27,99 Euro statt 69,99 Euro.

Resident Evil 2 für 15,99 Euro statt 39,99 Euro.

Cities: Skylines - PlayStation 4 Edition für 7,99 Euro statt 39,99 Euro.

7 Days to Die für 6,99 Euro statt 34,99 Euro.

Dragon Ball Fighterz für 9,79 Euro statt 69,99 Euro.

Tropico 6 für 19,99 Euro statt 49,99 Euro.

Dead or Alive 6 für 17,49 Euro statt 69,99 Euro.

