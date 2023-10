Mega-Rabatt auf Steam: Hardcore-Shooter mutiert erneut zum Bestseller

Der Extraction-Shooter Hunt: Showdown genießt in der Steam-Community einen guten Ruf. Der anspruchsvolle FPS bietet knackige Herausforderungen und ist gerade um starke 60 Prozent reduziert – kein Wunder, dass er dadurch jetzt ein dickes Comeback in den Topseller-Charts der Plattform hinlegt.

Hunt: Showdown Facts

Riesen-Rabatte sind eine gute Methode, um in den Bestseller-Charts auf Steam ein Comeback zu feiern. Auch der beliebte Hardcore-Shooter Hunt: Showdown kann sich derzeit mit einem stark reduzierten Preis in die Topseller-Liste kämpfen – der PvPvE-FPS von Publisher Crytek kostet aktuell nur 15,99 Euro.

Hunt: Showdown jetzt auf Steam im Angebot

In dem knallharten Shooter Hunt: Showdown müsst ihr nicht nur gegen computergesteuerte Monster kämpfen, sondern es gleichzeitig auch noch mit anderen Spielern aufnehmen, die euch euren Erfolg streitig machen wollen. Als Jäger heftet ihr euch in den Bayous von Louisiana auf die Fersen von gefährlichen Kreaturen, die es aufzuhalten gilt. Doch sobald ihr eure Mission erfüllt und die Beute eingesackt habt, müsst ihr verhindern, dass andere Jäger sie euch direkt wieder abknöpfen.

Schaut euch hier den Trailer zu Hunt: Showdown an:

Hunt: Showdown | Launch Trailer

Hunt: Showdown bietet euch jede Menge Herausforderungen und knackiges Gameplay – und das kommt in der Steam-Community bislang sehr gut an. Mit über 137.000 abgegebenen Stimmen hat der Shooter aktuell eine sehr positive Wertung auf der Plattform. Wenn ihr euch von dem FPS selbst überzeugen wollt, könnt ihr dies nun zu einem stark reduzierten Preis tun. Hunt: Showdown ist derzeit von 39,99 Euro auf 15,99 Euro heruntergesetzt. Das Angebot gilt noch bis zum 13. Oktober 2023.

Hunt: Showdown Crytek

Steam-Charts: Jede Menge Highlights

Falls ihr neben Hunt: Showdown noch nach anderen Highlights sucht, werdet ihr in den Steam-Charts selbstverständlich ebenfalls fündig. Aktuell findet sich das Amazon-MMO New World dank neuer Erweiterung und dickem Rabatt in der Top 10 wieder. Platz Eins hat nach wie vor Counter-Strike 2 inne – und das trotz großer Kritik der Fans.

Und Cyberpunk 2077 gelingt das bisher größte Comeback auf Steam:

