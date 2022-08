Wenn ihr neue Spiele für die Nintendo Switch braucht, dann lohnt jetzt gerade ein Blick in den eShop. Dort könnt ihr aktuell drei Spiele für unter acht Euro abstauben. Das Angebot gilt allerdings nur für eine kurze Zeit.

Nintendo Switch: Spiele-Bundle um 85 Prozent reduziert

Im Nintendo eShop sind gerade drei Switch-Spiele des Publishers Digerati im Angebot. Für 7,79 Euro bekommt ihr das Bundle aus den Spielen Slain: Back From Hell, Snakebus und Sunless Sea: Zubmariner Edition. Das entspricht einem Rabatt von stolzen 85 Prozent. Zum Vollpreis würden euch die Spiele mehr als 50 Euro kosten. Hier könnt ihr euch das Angebot im Nintendo eShop selbst ansehen. Ihr hab noch bis zum 7. September Zeit, um zuzuschlagen.

Mit dem Bundle bekommt ihr drei Spiele, die wohl kaum unterschiedlicher sein könnten. In dem Arcade-Kampfspiel Slain: Back From Hell kämpft ihr euch durch sechs Gotik-Reiche in von Heavy Metal inspirierter Pixel Optio. Der Fokus liegt hier auf einem anspruchsvollen Nahkampf- und Magiesystem. Im eShop wirbt das Spiel damit, dass es hier kein Leveln oder Craften gibt. Es geht nur ums Kämpfen.

Tolles Switch-Angebot für drei Indie-Spiele

Snake Bus liefert dann noch mehr Arcade-Action. Wie der Name schon verrät, handelt es sich um den Klassiker Snake, aber ihr fahrt einen Bus. Wenn ihr Passagiere aufsammelt, wird der Bus immer länger, bis er sich irgendwann durch die ganze Stadt schlängelt. Eure Aufgabe besteht darin, so lange wie möglich zu fahren. Wenn ihr nicht mehr weiterkommt, heißt es Game Over und ihr müsst von vorne beginnen.

Sunless Sea: Zumbmariner Editionen ist dann zuletzt ein Rollenspiel, indem ihr ein Schiff auf hoher See kommandiert. Es gilt den eigenen Kahn gegen See-Bestien zu verteidigen und gleichzeitig die Crew bei Laune zu halten und vor dem Wahnsinn zu bewahren. Grade Indie- und Arcade-Fans können mit dem Angebot im Nintendo eShop also wirklich nicht daneben greifen.