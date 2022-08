Sony zeigt sich im heißen Sommer von seiner großzügigen Seite. Im PS-Store gibt es gerade Hunderte Spiele für PlayStation 4 und PlayStation 5 zu günstigen Preisen. Darunter sind auch echte Highlights wie The Last of Us 2 oder Horizon Forbidden West.

PlayStation: Unsere Highlights des Summer Sales

Jetzt gerade ist der perfekte Zeitpunkt, um sich tolle Hits für die PlayStation 4 und PlayStation 5 zu einem günstigen Preis zu sichern. Sony veranstaltet im PS-Store nämlich gerade einen Summer Sale, bei dem ihr bis zu 75 Prozent sparen könnt. Wir zeigen euch einige Highlights unter den Hunderten Angeboten.

Horizon Forbidden West für 79,99 Euro 59,99 Euro

59,99 Euro The Last of Us Part II für 39,99 Euro 19,99 Euro

19,99 Euro Ghost of Tsushima Director's Cut für 79,99 Euro 59,99 Euro

59,99 Euro Sekiro: Shadows Die Twice - Game of the Year Edition für 69,99 Euro 34,99 Euro

34,99 Euro Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition für 99,99 Euro 34,99 Euro

34,99 Euro Assassin's Creed Odyssey für 69,99 Euro 17,49 Euro

17,49 Euro Cyberpunk 2077 für 49,99 Euro 24,99 Euro

24,99 Euro The Quarry - Deluxe-Edition für 84,99 Euro 56,94 Euro

56,94 Euro LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga für 59,99 Euro 44,99 Euro

44,99 Euro Call of Duty: Vanguard - Standard Edition für 69,99 Euro 34,99 Euro

Es gibt noch viele weitere Sommerangebote. Die komplette Liste findet ihr im PlayStation-Store.

Bevor ihr zuschlagt, wir verraten euch alles, was ihr über Horizon Forbidden West wissen müsst:

Beim PlayStation-Sale ist für jeden etwas dabei

Die Sommerangebote im PlayStation-Store sind eine tolle Gelegenheit, um Spiele nachzuholen, die euch bei Release einfach noch viel zu teuer waren. Selbst neue Spiele wie das Horrorspiel The Quarry sind bereits ein gutes Stück günstiger geworden. Horizon Forbidden West und Red Dead Redemption 2 dürften euch mit ihren großen Welten dann auch gleich eine ganze Weile beschäftigen.

Für mehr Herausforderung könnt ihr dann zu Sekiro: Shadows Die Twice. Um dort den Abspann zu sehen, müsst ihr wirklich Skill beweisen. Insgesamt habt ihr noch bis zum 18. August 2022 Zeit, um die Angebote zu nutzen.