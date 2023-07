Xbox-Besitzer können sich jetzt für kurze Zeit ein umstrittenes Werwolf-RPG zum absoluten Spottpreis schnappen. Werewolf: The Apocalypse – Earthblood ist für die Series X|S aktuell von 59,99 Euro auf 5,99 Euro reduziert und beißt sich damit in den Charts fest.

Das Action-RPG Werewolf: The Apocalypse – Earthblood ist in der Champion of Gaia Edition für die Series X|S aktuell im Xbox-Store um satte 90 Prozent im Preis reduziert. 2 Jahre nach dem Release kann sich das Spiel damit wieder in die Bestseller-Charts kämpfen. Auch wenn das Werwolf-RPG keine begeisterten Wertungen einheimsen konnte, ist das Risiko bei dem absoluten Tiefpreis von 5,99 Euro ja immerhin überschaubar.

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood mit Mega-Rabatt im Xbox-Store

In Werewolf: The Apocalypse spielt ihr Cahal, einen sogenannten Garou: Ein Mensch, der sich ebenso in einen Wolf wie ein werwolfsähnliches Monstrum verwandeln kann. Als Gestaltwandler müsst ihr euch in der Welt der Dunkelheit gegen den Ölkonzern Endron zur Wehr setzen, der Beziehungen zu finsteren Mächten pflegt und damit das Schicksal der Welt bedroht. Ihr könnt von Situation zu Situation selbst entscheiden, ob ihr als geschmeidiger Wolf lieber auf Stealth setzt oder euch als Werwolf blutrünstig durch die Gegnermassen kämpft.

Schaut euch hier den Trailer zu Werewolf: The Apocalypse an:

Werewolf: The Apocalpyse – Earthblood: Ankündigungstrailer

Mit der Champion of Gaia Edition bekommt ihr im Xbox-Store nicht nur das Basis-Spiel, sondern zusätzlich noch einiges an DLC, darunter 3 Outfits für Cahal und 4 exklusive Felle für den Wolf und Werwolf. Werewolf: The Apocalypse ist aktuell im Xbox-Store für 5,99 Euro statt 59,99 Euro zu haben – lässt sich aber nicht auf der Xbox One zocken. Das Angebot gilt noch bis zum 13. Juli 2023.

Xbox-Charts: Werwolf-RPG schafft Comeback

Nachdem Werewolf: Apocalypse – Earthblood beim Release nicht allzu begeistert aufgenommen wurde, legt das Spiel nun in den Xbox-Charts dank des Riesen-Rabatts ein starkes Comeback hin. Das RPG schafft es aktuell auf Platz 8 von Microsofts Bestseller-Liste und landet damit knapp hinter Minecraft und GTA 4. Ganz vorne thront weiterhin Diablo 4. (Quelle: Xbox)

Nach zweieinhalb Jahren hat die Xbox Series X laut Fans auf jeden Fall noch Luft nach oben:

