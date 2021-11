Bei Xbox gibt es großen Grund zum Feiern. Der Publisher und Konsolenhersteller kann mit seinem neuen Rennspiel Forza Horizon 5 ordentlich punkten – und dabei ist das Game noch nicht einmal offiziell erschienen. Fast eine Millionen Spieler auf PC und Xbox tummeln sich schon in dem Arcade-Racer. Warum das so ist, schauen wir uns jetzt einmal genauer an.

Neues Rennspiel von Xbox ist voller Erfolg

Das Rennspiel Forza Horizons 5 aus dem Hause Xbox Game Studios und Playground Games feiert seinen offiziellen Release am 09. November 2021. Dennoch zeigen die internen Statistiken des Games jetzt schon beachtliche Spielermassen. Mit Rund 800.000 aktiven Spielern geht im Opern-World-Racer schon ordentlich die Post ab (Quelle: VGC).

Mit der 99,99 Euro teuren Premium-Edition haben PC- und Xbox-Spieler die Möglichkeit, auf einen Early-Access des Spiels zuzugreifen – und das haben sie offenbar in Scharen getan. Dafür waren anscheinend auch viele bereit, etwas tiefer in die Taschen zu greifen.

Hervorragende Metacritic-Bewertungen und Steam-Topseller

Der Grund für den massenhaften Frühstart in Forza Horizon 5 dürfte auf die überaus positiven Kritiken auf Metacritic und Co. zurückzuführen sein. Unter allen Spiele-Releases für dieses Jahr belegt das Rennspiel von Xbox mit einer Wertung von 91 den 6. Platz.

Schaut man sich die Plätze vor Forza Horizon 5 an, sieht man nur Releases für neue Plattformen, keine erstmaligen Veröffentlichungen. Damit ist das Rennspiel unter den erstmaligen Neuerscheinungen bisher sogar das erfolgreichste Spiel des Jahres.

Der große Erfolg von Forza Horizon 5 macht sich auch in den Verkaufszahlen von Steam bemerkbar. Dort residiert das Rennspiel seit langer Zeit in den Topsellern und schnappt sich unter den PC-Spielern auf Steam sogar den ersten Platz.

Diese Ergebnisse sind ein phänomenaler Erfolg für Xbox, denn bereits jetzt hat das Rennspiel mit den Verkäufen der Premium-Editionen einen Umsatz zwischen 36 Millionen und 79 Millionen US-Dollar eingefahren. Und das vor dem Release.

Wenn sich ab dem 09. November die Tore von Forza Horizon 5 für alle Besitzer einer Standard-Edition und Besitzer des Xbox Game Passes öffnen, könnten die Spielerzahlen sicherlich die eine Millionen-Marke knacken.

