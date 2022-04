Der Xbox Game Pass hat einen neuen beeindruckenden Meilenstein erreicht. CEO Satya Nadella hat bekannt gegeben, dass bereits über 10 Millionen Nutzer das Cloud-Gaming-Feature ausprobiert haben – ein Riesen-Erfolg für eine zuvor oft belächelte Funktion.

Der Xbox Game Pass ist und bleibt Microsofts Ass im Ärmel. Der Abo-Service kann offensichtlich sogar ein zuvor von vielen Gamern ignoriertes Feature attraktiv machen: CEO Satya Nadella konnte bei einem Quartals-Meeting verkünden, dass bereits mehr als 10 Millionen Abonnenten über das Cloud-Streaming-Feature gezockt haben.

Xbox Game Pass: Microsoft feiert Meilenstein

Cloud Gaming wird oft als die Zukunft der Videospielbranche angesehen, konnte sich bislang aber vor allem wegen der notwendigen Internet-Infrastruktur noch nicht flächendeckend durchsetzen. Laut Microsoft CEO Satya Nadella haben allerdings immerhin bereits über 10 Millionen Game-Pass-Abonnenten ein Spiel über die Streaming-Funktion des Abo-Services gespielt. (Quelle: TheVerge)

Eine beachtliche Anzahl, auf die Microsoft angesichts teurer Flops der Konkurrenz wie zum Beispiel Google Stadia durchaus stolz sein kann. Allerdings hatte Microsoft zuletzt im Januar verkündet, dass Game Pass 25 Millionen Abonnenten erreicht hat – zahlreiche Gamer haben das Feature also demnach noch nicht ausgenutzt.

Xbox lässt PS5 und Nintendo Switch hinter sich

Die bemerkenswerten 10 Millionen Cloud Gamer passen in jedem Fall gut zu der aktuellen Erfolgswelle von Xbox: Das Unternehmen konnte sich im ersten Quartal 2022 in Bezug auf die Konsoleneinnahmen sowohl in den USA, als auch in der UK vor der Nintendo Switch und Sonys PlayStation 5 platzieren und damit die engste Konkurrenz distanzieren. Nebenbei konnte sich Microsoft zudem über den besten Xbox-März aller Zeiten freuen, was die Konsolenverkaufszahlen betrifft.

Dass der Xbox Game Pass mit seiner umfangreichen Spiele-Bibliothek und Features wie dem Cloud Gaming wesentlich zu Microsofts Comeback auf dem Konsolen-Markt beigetragen hat, dürfte mittlerweile außer Frage stehen.

Wir zeigen euch in unserer Bilderstrecke 9 Geheimtipps, die ihr euch im Game-Pass-Abo nicht entgehen lassen solltet:

