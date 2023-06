Kunden von Blau können jetzt mehr Datenvolumen abstauben. Alle vier Wochen gibt es bei den Prepaid-Tarifen 500 MB kostenlos und automatisch obendrauf. Um den Bonus zu erhalten, müssen Kunden ihre Zahlungsweise teils ändern. Die Aktion läuft bis Dezember 2023.

o2 Facts

Blau: Mehr Datenvolumen bei Lastschriftverfahren

Prepaid-Kunden der Mobilfunkmarke Blau können ab dem 6. Juni mehr Datenvolumen erhalten, ohne dafür mehr bezahlen zu müssen. Alle vier Wochen spendiert Blau seinen Kunden einen Bonus von 500 MB, sofern sie einen der Tarife Blau Allnet S, M oder L gebucht haben.

Um den Bonus zu erhalten, müssen Kunden den Tarif per SEPA-Lastschriftverfahren begleichen (Quelle: mobiFlip). Die Umstellung auf das Zahlungsverfahren kann in den Konto-Einstellungen vorgenommen werden. Wer bereits am SEPA-Lastschriftverfahren teilnimmt, muss nichts umstellen und profitiert automatisch von den 500 MB.

Die Aktion beginnt laut Blau am 6. Juni und läuft bis zum 11. Dezember 2023. Danach gelten in den Prepaid-Tarifen wieder die alten Bedingungen. Der Basic-Tarif von Blau ist von der Aktion ausgenommen, hier steht nach wie vor kein Inklusiv-Volumen bereit.

Lohnt sich ein Prepaid-Tarif überhaupt noch? Wir haben nachgerechnet:

Lohnt sich heutzutage noch ein Prepaid-Tarif? Abonniere uns

auf YouTube

Blau: Das bieten die Prepaid-Tarife

Im Februar hatte Blau seine Prepaid-Tarife angepasst. Seitdem erhalten Kunden bei Blau Allnet S, M und L teils deutlich mehr Datenvolumen, zahlen dafür aber auch einen Euro mehr. Am Abrechnungszeitraum hat sich hingegen nichts geändert. Alle Preise gelten jeweils für vier Wochen.

Bei Blau Allnet S stehen seit Februar nicht mehr 3 GB, sondern 5 GB als LTE-Datenvolumen zur Verfügung. Dafür fallen 8,99 Euro an. Eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming sind mit von der Partie.

Blau Allnet M lockt Prepaid-Kunden mit 10 GB statt 6 GB für 13,99 Euro alle vier Wochen. Im L-Tarif gibt es 15 GB statt 12 GB. Gesurft wird im LTE-Netz von Telefónica (o2).