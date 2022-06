Smart-Home-Produkte sorgen für Komfort und Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Einer der Vorreiter in diesem Bereich ist Bosch. Derzeit sind bei Saturn viele Smart-Home-Produkte des deutschen Traditionsherstellers reduziert. Wir stellen einige davon vor.

Fantastische Rabatte auf Smart-Home-Produkte von Bosch

Das Smart-Home-Angebot von Bosch ist mannigfaltig – deswegen hier nur ein kurzer Überblick. Direkt bei Saturn sind derzeit aber zahlreiche der Produkte reduziert. Werft auf jeden Fall einen Blick auf die Saturn-Übersichtsseite.

Bosch 360° Innenkamera

Das eigene Hab und Gut möchte jeder geschützt wissen. Die unauffällige Innenraum-Kamera zeigt an, was sich im Haus tut, wenn man mal nicht zuhause oder in einem anderen Teil der Wohnung ist. Sie registriert Bewegungen, kann per App ferngesteuert werden, macht über den Nachtsichtmodus auch Dinge sichtbar, die herkömmlichen Kameras verborgen bleiben und beamt die Bilder live oder als Aufzeichnung aus dem 8-GB-Speicher aufs Handy – das alles in knackscharfer 1080p-Auflösung. Dank eines Zwei-Wege-Audio-Systems kann man über das Gerät auch Unterhaltungen führen.

Die Kamera kostet zurzeit statt 249,95 Euro bei Saturn nur 152,99 Euro.

Bosch Heizkörperthermostat

Mit smarten Thermostaten kann man die Heizung in den eigenen vier Wänden smart regulieren, so viel Energie und damit Geld sparen. Anhand von Zeitplänen, aber auch auf Basis von Anwesenheit und anderen Faktoren programmiert man mit ihnen die gewünschte Raumtemperatur, sodass immer nur dort, wo und soviel geheizt wird, wie wirklich nötig ist.

Statt 64,95 Euro kostet der Thermostat bei Saturn zurzeit nur 38,99 Euro.

Bosch Wassersensor

Wenn die Waschmaschine ausläuft oder der Keller unter Wasser steht, kann das richtig teuer werden. Dieser Sensor informiert schnell und zuverlässig über drohende Wasserschäden und kann so, im Falle eines Falles, viel Ärger und Geld sparen.

Der Sensor kostet regulär 49,95 Euro, bei Saturn zurzeit nur 39,99 Euro.

Bosch Smart Home Gateway

Das Gateway ist die Zentrale des Smart-Home-Systems von Bosch. (Bildquelle: Bosch)

Das Smart-Home-Gateway ist die Zentrale zur Verknüpfung aller smarten Geräte von Bosch. Sie sorgt für eine reibungslose Kommunikation der Geräte untereinander, dient dafür, neue Geräte ins Netz einzubinden ermöglicht die Steuerung und Programmierung über die Bosch Smarthome-App und stellt die Verbindung zu anderen Systemen her – etwa Apple HomeKit, Google Assistant und Amazon Alexa.

Das Gateway wird per Kabel direkt an den Router angeschlossen. Alle Daten werden sicher Ende-zu-Ende verschlüsselt und standardmäßig nur lokal genutzt – Daten werden nur gesendet, wenn Nutzerinnen und Nutzer das explizit wünschen, um etwa die Verbindung zu externen Diensten und Smart-Home-Systemen von Drittanbietern herzustellen.

Das Bosch Smart Home Gateway gibt es bei Saturn für derzeit 56,99 Euro statt regulär 99,95 Euro.

Smart Home – brauche ich das?

Brauchen nicht unbedingt, aber wollen. Egal, ob man in einer Einzimmerwohnung oder einem Palast wohnt, erhöhen Smart-Home-Produkte den Komfort, helfen beim Sparen und lassen Besitzer ruhiger schlafen. So kann man per Handy-Sprachassistenten und Smart Speakern per Stimme anweisen, das Licht zu dimmen, die Raumtemperatur zu erhöhen oder Rollläden herabzulassen. Noch besser wird es, wenn man diese Vorgänge automatisiert – der Fantasie sind hier kaum Grenzen gesetzt. Mit den Smart-Home-Produkten von Bosch geht man auf Nummer Sicher, sowohl in Sachen Qualität als auch bei Privatsphäre und Datenschutz.

