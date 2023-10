Mehr Leistung dank AMD-Wundertreiber: Ältere Grafikkarten bekommen Top-Feature

Mit „Fluid Motion Frames“ lieferte AMD erst letzte Woche eine neue Funktion an alle Besitzer von RDNA-3-Grafikkarten aus, die es in sich hat. Denn das Feature soll die FPS in allen DirectX-11- und 12-Spielen steigern. Jetzt hat sich AMD dazu entschieden, das Feature auch für ältere Grafikkarten freizugeben.

Besitzer einer Radeon RX 6000 dürfen neues AMD-Feature testen

Nvidia hat mit DLSS 3 vorgelegt, nun zieht AMD mit FMF (Fluid Motion Frames) nach. Die neue Grafikkarten-Technologie wird genutzt, um Zwischenbilder zu berechnen und auf diese Weise die Anzahl der FPS in Games zu steigern.

Schon vor einer Woche ging der erste Preview-Treiber für top-aktuelle Radeon-RX-7000-Karten online, der die Funktion freischaltete. Nun hat sich AMD dazu entschlossen, auch Grafikkarten-Besitzer der letzten AMD-Generation mit ins Boot zu holen – das geht aus einer aktuellen Meldung auf Twitter / X hervor:

„Wir haben auf euer Feedback gehört und freuen uns, mit dem neuesten Update der AMD-Software die Unterstützung von AMD Fluid Motion Frames auf die Radeon-RX-6000-Serie zu bringen: Adrenalin-Edition-Preview-Treiber. Jetzt verfügbar! Zum neuen Preview-Treiber von AMD

So aktiviert ihr das neue AMD-Feature

Nachdem ihr euch den neuen AMD-Treiber heruntergeladen und installiert habt, stehen euch zwei Möglichkeiten zur Verfügung, um das FMF-Feature zu aktivieren. Wenn ihr HYPR-RX in der Treiber-Software aktiviert habt, sollte FMF automatisch bei folgenden Spielen zum Einsatz kommen:

A Plague Tale - Requiem

Borderlands 3

Control

Dead Space

Deep Rock Galactic

Dying Light 2

Far Cry 6

Ghostwire: Tokyo

Hitman 3

Hogwarts Legacy

Horizon Zero Dawn

Metro Exodus Enhanced Edition

Red Dead Redemption 2

Resident Evil 3

Resident Evil 4

Shadow Of The Tomb Raider

Star Wars Jedi: Survivor

Starfield

The Last of Us Part 1

The Witcher 3: Wild Hunt

Wollt ihr FMF auch in anderen DirectX-11- oder 12-Spielen nutzen, müsst ihr die Option für die Spiele einzeln innerhalb der Treiber-Software (AMD Software: Adrenalin Edition) aktivieren.

Was Spieler vorab wissen sollten: Laut AMD sollten Spiele in Full-HD bereits nativ mit 55 FPS laufen, um ein zufriedenstellendes Ergebnis mit FMF zu erzielen. Für WQHD- oder 4K-Displays sollen es sogar mindestens 70 FPS sein. Für leistungsschwache Systeme ist FMF also wahrscheinlich nichts.

AMD weist zudem darauf hin, dass die Technologie für zusätzliche Latenz sorgt – schließlich müssen die Zwischenbilder auch erstmal berechnet werden – und Nutzer am besten gleichzeitig Anti-Lag oder Anti-Lag+ nutzen sollen. Beide Features können ebenfalls direkt in der Treiber-Software aktiviert werden.

Wer sehen will, wie hoch die Performance-Steigerung durch FMF ausfällt, soll zudem das AMD-Software-interne Leistungs-Overlay nutzen. Laut AMD zeigen Drittanbieterprogramme aktuell nicht die richtigen Daten bei der Nutzung von FMF an.

Gut zu wissen: AMD räumt ein, dass der Vorschau-Treiber aktuell noch mit einigen Problemen zu kämpfen hat. Wer also lieber ein möglichst stabiles System haben will, sollte lieber darauf warten, dass das Feature auch über den offiziellen Treiber ausgerollt wird.

