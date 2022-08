Auch fünf Jahre nach Release verkauft sich die Switch immer noch sehr gut. Damit das auch so bleibt, will Nintendo jetzt verändern, wie die Hybridkonsole in Zukunft zu den Kunden kommt.

Nintendo Switch: Was verändert sich?

Nintendo will weiterhin fleißig Switch-Konsolen verkaufen. Laut eigenen Angaben gibt es hierbei allerdings aktuell mehr Bedarf, als der japanische Videospielgigant bedienen kann. Um diesem Problem entgegenzuwirken, soll darum jetzt die Verpackung der Switch kleiner werden. Dadurch spart Nintendo nicht nur Geld, sondern es wird auch einfacher, viele Konsolen gleichzeitig zu transportieren (Quelle: Nikkei).

In der Originalmeldung der japanischen Website Nikkei heißt es, dass die Außenverpackung der Flaggschiffkonsole um 20 Prozent reduziert werden soll. Ein schneller Vergleich zeigt, dass die Verpackung der OLED-Variante der Switch (auf Amazon ansehen) bereits etwas kleiner als die des Originals ausfällt (auf Amazon ansehen). Zukünftig produzierte Konsolen sollen aber wohl noch kompakter ausgeliefert werden.

Schaut euch hier an, was ein Hacker über die Nintendo Switch herausgefunden hat:

Switch verkauft sich langsamer, aber erreicht Meilenstein

Erst letzte Woche musste Nintendo zugeben, dass die Verkäufe der Switch aktuell etwas schwächeln. Grund dafür sollen unter anderem auch Lieferprobleme sein, die mit der kleineren Verpackung etwas abgemildert werden könnten. Trotz steigender Kosten bei der Produktion müssen sich neue Kunden allerdings keine Sorgen machen. So soll die Switch in naher Zukunft nicht teurer werden.

Nintendo hat zudem Grund zum Feiern. Ein Blick auf die weltweiten Verkaufszahlen verrät, dass die Switch kurz davor steht, auf dem zweiten Platz der meistverkauften Konsolen aller Zeiten zu landen. Die PlayStation 4 muss ihren Platz dafür abgeben. Sony muss allerdings nicht allzu traurig sein. Mit mehr als 150 Millionen verkauften Exemplaren sitzt die PlayStation 2 immer noch sicher auf dem Konsolen-Thron.