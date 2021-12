Es sind neue Gerüchte in der Gaming-Welt unterwegs. Dieses Mal geht es um ein neues Spiel für die Splinter-Cell-Reihe. Das soll ganz anders werden als die bisherigen Games und die Fans hassen es jetzt schon.

Laut Gerücht wird Splinter Cell zum Open-World-Spiel

Tom Clancy's Splinter Cell gehört zu den fesselndsten Stealth-Erlebnissen der Vergangenheit. Leider ist Ubisofts Franchise seit Jahren in der Versenkung verschwunden, jüngste Gerüchte deuten jedoch darauf hin, dass sich ein neues Spiel bereits in der Entwicklung befindet.

So sagt es jedenfalls Gaming-Redakteur Tom Henderson, der bereits in der Vergangenheit spannende Details zu Spielen wie Battlefield und Call of Duty richtig geleakt hat. Nun gibt er an, dass Ubisoft an einem Splinter Cell mit einer offenen Welt arbeitet und es sich wie „eine verstohlene Version von Assassin's Creed“ spielen wird.

Außerdem erwähnt Henderson, dass das kommende Splinter-Cell-Spiel sich an dem Ansatz von Halo Infinite orientieren wird. Bisher ist es schwer, sich vorzustellen, wie Halos Gameplay-Stil sich auf ein Spiel eines ganz anderen Genres auswirken könnte. Von Ubisoft gibt es noch keine offizielle Stellungnahme zu dem Thema. Jetzt heißt es wohl sprichwörtlich „Abwarten und Tee trinken“.

Fans hassen die Idee jetzt schon

Unter dem Twitter-Beitrag von Henderson sind sich die meisten Fans einig – das kann nichts werden. Einige glauben schon lang nicht mehr daran, dass etwas Neues zu Splinter Cell erscheinen könnte, andere treten der Idee skeptisch entgegen.

„In Ubisofts aktuellem Zustand habe ich einfach kein Vertrauen in ein Produkt, das sie anpreisen, vor allem, wenn es so klingt, als würde es nur ein Metal Gear-Ripoff werden“, schreibt Twitter-Nutzer Brando Hartford. „Ich glaube nicht, dass eine offene Welt gut zu Splinter Cell passen würde“, antwortete leobb. „Die Sache ist die, dass Ubisoft das bereits gemacht hat. Spielt einfach Ghost Recon: Wildlands“, schlägt CenterSargE vor.

