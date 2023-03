Das Strategie-Spiel Manor Lords zählt zu den meistgewünschten Games auf Steam. Der Hype für das Mittelalter-Abenteuer ist groß – nur Starfield und das neue Hollow Knight stehen derzeit noch höher im Kurs.

Die Rangliste der meistgewünschten Spiele auf Steam gibt einen guten Eindruck davon, welche Spiele in der Community am sehnlichsten erwartet werden. Besonders gehypt ist demnach aktuell das Mittelalter-Strategie-Spiel Manor Lords, das derzeit den dritten Platz innehat und eine historisch akkurate Welt verspricht, in der ihr Städte bauen und Schlachten schlagen könnt.

Manor Lords: Steam-Fans freuen sich auf Strategie-Spiel

In Manor Lords werdet ihr in die Rolle eines Fürsten schlüpfen, der sein Dorf nach und nach ausbaut und voranbringt. Ihr müsst ein Gespür für die wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten in eurem Reich entwickeln und es durch Handel, Eroberungen und Schlachten vergrößern. Die Welt setzt laut Entwickler Slavic Magic auf historischen Realismus und ist der fränkischen Umgebung des 14. Jahrhunderts nachempfunden.

Schaut euch hier den Steam-Fest-Trailer zu Manor Lords an:

Manor Lords - Steam Next Fest Announcement

Aktuell hat Manor Lords leider noch keinen festen Release-Termin – doch hoffentlich könnt ihr noch dieses Jahr mit dem Strategie-Spiel rechnen. Auf der Steam-Seite ist das Release-Fenster mit 2023 angegeben.

Manor Lords Slavic Magic

Starfield, Hollow Knight und mehr: Die meistgewünschten Steam-Spiele

Manor Lords zählt aktuell zu den meistgewünschten Spielen auf Steam – nur die langersehnte Fortsetzung Hollow Knight: Silksong und Bethesdas RPG-Epos Starfield stehen auf noch mehr Wunschlisten als das Strategie-Spiel. Dahinter folgen Stalker 2: Heart of Chernobyl sowie Frostpunk 2 auf Rang 4 und 5. (Quelle: Steam)

Natürlich garantiert allein ein hoher Wunschlisten-Rang noch keinen Erfolg. Allerdings beweist derzeit Sons of the Forest, dass der Hype bei Weitem auch kein Nachteil ist. Der Survival-Horror-Hit hat sich zum Release direkt vom meistgewünschten Spiel auf der Plattform zum Spitzenreiter der Bestseller-Charts gemausert – und sahnt dabei auch noch begeisterte Kritiken von den Fans ab.

