Ein neues Spiel erscheint am Shooter-Himmel und ist dabei herrlich verrückt. Skin Deep ist ein Shooter der etwas anderen Art und verlangt Köpfchen und kreative Lösungen von euch. In einem ersten Trailer zeigt das SciFi-Abenteuer lustiges Gameplay-Material und macht damit wirklich Lust auf mehr.

Neuer Shooter ist Metal Gear in abgefahren

Was würde passieren, wenn Metal Gear in einer Weltraumumgebung mit abgedrehtem Humor stattfinden würde? Dann bekäme man wohl den kommenden SciFi-Shooter Skin Deep von Publisher Annapurna Interactive.

Das ausführende Studio Blendo Games ist bekannt für seine außergewöhnlichen Spielideen und glänzt jetzt mit einem Gameplay-Trailer, der auf eine besondere Shooter-Erfahrung hoffen lässt. Als Sicherheitscrew eines Katzen-Raumschiffs müsst ihr böse Weltraumpiraten davon abhalten, das Schiff zu kapern.

Schaut euch den abgedrehten Spaß einmal selbst im Trailer von Skin Deep an:

Skin Deep: Im Kampf gegen Weltraumpiraten

In Skin Deep müsst ihr taktisch vorgehen und stets das Protokoll befolgen, um die Eindringlinge im Raumschiff loszuwerden. Das Spiel nimmt sich dabei selbst nicht zu ernst und bindet euch ständig auf die Nase, dass ihr stinkt. Auch das wird oft zum Problem.

Denn der Shooter bedient sich vieler Stealth-Mechaniken und so tut ihr gut daran, nicht entdeckt zu werden. Zieht ihr eine Stinkwolke hinter euch her, erschnüffeln euch die Piraten.

Um euren Job von Recht und Ordnung auf dem Sandbox-Schiff durchzuziehen, stehen euch eine große Auswahl an kreativen Waffen zur Auswahl – von der klassischen Shotgun bis zum abenteuerlichen Beutel Pfeffer. Für jeden Einsatz ist das passende zur Hand.

Sollte euch einmal die Munition ausgehen, kein Problem! Interagiert auf kreative Weise mit eurer Umwelt und befördert die unerwünschten Gäste einfach per Schleuse ins Weltall. Dafür müsst ihr nur eure ungeladene Waffe gegen den Schleusenschalter werfen.

Mit Skin Deep erwartet euch ein abgedrehter Weltraumspaß für den PC. Wann der abgefahrene Shooter erscheinen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Wir halten euch natürlich dazu auf dem Laufenden.

