Für die Fans von Metallica gibt es wieder einen Grund zum Feiern. Nicht nur, weil die neue Single „Lux Æterna“ erschienen und passend dazu das neue Album „72 Seasons“ angekündigt wurde. Metallica geht wieder auf Tour und wird dabei zwei Konzerte in Deutschland geben. Der Vorverkauf startet bereits am 01. Dezember um 9:00 Uhr. Wir sagen Metal Up Your Ass! – und sichert euch die Tickets im Vorverkauf für die Metallica Tour 2023 oder 2024.

Festivals Facts

Während ihr die Tickets ab Freitag, den 02. Dezember 2022 um 9:00 Uhr bei Eventim vorbestellen könnt, startet der Vorverkauf bei Ticketmaster schon zwei Tage vorher. Hierfür müsst ihr Presale-Member von Ticketmaster sein. Andernfalls können alle anderen ab Donnerstag, dem 01. Dezember 2022 um 9:00 Uhr die Tickets vorbestellen. Klickt auf den folgenden Button, um direkt zum Angebot von Ticketmaster zu gelangen:

Unterschiede Metallica Konzerte 2023 und 2024 in Deutschland

Metallica kommt sowohl in 2023 als auch in 2024 auf Tour nach Deutschland, doch die Shows sind unterschiedlich aufgebaut. Auch wenn die Tour „M72 World Tour 2023-2024“ heißt, unterscheiden sich die Support Acts und die Setlisten voneinander. Folgende Konzerte in Deutschland wurden für die Metallica Tour bestätigt:

26. Mai 2023 in Hamburg, Volksparkstadion

28. Mai 2023 in Hamburg, Volksparkstadion

25. Mai 2024 in München, Olympiastadion

26. Mai 2024 in München, Olympiastadion

Als Vorbands wurden bereits Architects, Ice Nine Kills, Five Finger Death Punch und Mammoth WVH angekündigt. Wer sich jetzt schon auf die Tour und auf das neue Album einstimmen will, dem empfehlen wir das Video zur neuen Single „Lux Æterna“:

Weitere Infos zum neuen Metallica-Album „72 Seasons“

Das neue Album „72 Seasons“ erscheint am Freitag, den 14. April 2023 und liefert 12 Tracks, die insgesamt auf über 77 Minuten Laufzeit kommen. Produziert wurde das Album von Greg Fidelman, der bereits schon mit Metallica gearbeitet, aber auch andere Metal-Größen wie Slipknot, Slayer oder American Head Charge produziert hat. Folgende Titel werden auf dem Metallica-Album erscheinen, das ihr übrigens schon vorbestellen könnt (Quelle: metallica.com):

72 Seasons Shadows Follow Screaming Suicide Sleepwalk My Life Away You Must Burn! Lux Æterna Crown of Barbed Wire Chasing Light If Darkness Had a Son Too Far Gone? Room of Mirrors Inamorata

