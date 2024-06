Metroid Prime 4: Nintendo bricht endlich das Schweigen

Endlich ist es soweit! Nintendo macht Nägel mit Köpfen und zeigt erste Szenen aus Metroid Prime 4: Beyond. Switch-Spieler warten seit Jahren darauf, dass Samus Abenteuer weitergeht. Das Video könnt ihr euch direkt oben im Artikel anschauen.

Nintendo zeigt Metroid Prime 4: Beyond

Die Nintendo Direct bot nur wenige echte Highlights, zum Ende gab es dann aber doch noch eine gigantische Überraschung. Nach jahrelangem Warten können sich Switch-Spieler nämlich jetzt an ersten Videoszenen aus Metroid Prime 4: Beyond ergötzen.

Und tatsächlich kann sich der kurze Trailer sehen lassen. Einen Preis für Bombast-Grafik gewinnt Metroid Prime 4: Beyond zwar nicht, doch was die Entwickler aus der inzwischen über sieben Jahre alten Nintendo Switch herrausholen, spricht für sich.

Im Trailer ballert Kopfgeldjägerin Samus Aran allerlei Alien-Widersacher um, navigiert durch enge Korridore und steht zum Ende einem alten Feind gegenüber: Sylux, der im geheimen Abspann von Metroid Prime 3: Corruption die Verfolgung von Samus aufnimmt.

Nintendo nennt groben Release-Zeitraum für Metroid Prime 4

Am Ende des Trailers verrät Nintendo auch, wann die Switch-Spieler nach all den Jahren mit Metroid Prime 4: Beyond rechnen können: 2025 soll es endlich soweit sein. Eine genauere Angabe gibt es bislang nicht. Gut möglich also, dass Switch-Spieler noch über ein Jahr auf das neue Metroid warten müssen. Wir drücken aber die Daumen, dass Nintendo die Fans schon im Frühjahr des kommenden Jahres erlöst.

Unter Umständen wird Metroid Prime 4: Beyond auch eines der Startspiele für die Nintendo Switch 2. Zur nächsten Konsolengeneration hat sich Nintendo während der Direct natürlich mal wieder nicht geäußert. Es liegt jedoch nahe, dass der Nachfolger des Konsolendauerbrenners ebenfalls im kommenden Jahr an den Start geht.

Viel wichtiger jedoch: Nintendo hat Metroid Prime 4 nicht vergessen – und allem Anschein nach hat das Warten bald ein Ende.

