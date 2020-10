Microsoft präsentiert einen neuen Controller für die Xbox One - und will, dass ihr dafür tief in die Tasche greift.

Kurz vor der Veröffentlichung der Xbox Series X und S am 10. November haut Microsoft noch Mal einen enorm teuren Controller für die alte Konsolengeneration raus. Wer sich den kaufen soll? Wahrscheinlich Sammler und „The Mandalorian“-Fans. Das gute Stück ist nämlich zum einen limitiert auf 5.000 Exemplare und zum anderen ganz im Stil des „Star Wars“-Spin Offs gestaltet. Wobei sich vielleicht selbst die größten „Baby Yoda“-Enthusiasten nicht zwei Mal nach diesem Controller umdrehen würden.

Für stolze 190 Euro kann diese Kreation euch gehören:

The Mandalor is not a race, it's a creed and well, it's also now a controller.https://t.co/9AprFvYuyn pic.twitter.com/lTN3aSO9sC — Xbox (@Xbox) October 26, 2020

Auf die Rückseite hat sich ein kleiner Baby-Yoda verirrt.

Abgesehen vom fragwürdigen Look und dem abschreckenden Preis, hat der Controller aber ein paar wirklich praktische Funktionen zu bieten. Dieser ist nämlich kabellos und kommt in einem Set mit Ladeständer.

So weit, so normal. Was das Laden aber enorm erleichtert, ist ein Magnetkontaktsystem, durch welches der Ladeständer auch beim Zocken am Controller hängen kann ohne zu stören. Außerdem sind die Griffe für einen festeren Halt texturiert und die Tasten können benutzerdefiniert zugewiesen werden. Auch die Reichweite des Controllers soll doppelt so hoch sein.

Trotz der tollen Technik, sind 190 Euro eine Stange Geld. Was haltet ihr denn vom Look des „Baby Yoda“-Controllers? Griff ins Klo oder stylische Hommage an die Serie? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!