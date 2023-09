Microsoft enthüllt Plan zum Skyrim-Nachfolger – PS5-Spieler haben keine Chance

2018 zeigte Bethesda den ersten Teaser zu The Elder Scrolls 6 – doch handfeste Informationen zum nächsten RPG-Hit sind seitdem Mangelware. Nun enthüllt ein Microsoft-Dokument einige spannende Details und verrät unter anderem, dass der Rollenspiel-Koloss nicht auf der PS5 erscheint.

The Elder Scrolls 6 Facts

Microsoft bleibt hart: The Elder Scrolls 6 erscheint nicht für PS5

Die Übernahme von Bethesda durch Microsoft ist PlayStation-Spielern ein Dorn im Auge. Schließlich müssen sie dadurch auf das Sci-Fi-RPG Starfield verzichten. Microsoft bietet den Blockbuster exklusiv auf der Xbox und dem PC an – PS5-Spieler gehen derweil leer aus. Damit geht Microsoft zwar eine gigantische Zielgruppe durch die Lappen, doch der Konzern scheint das wissentlich in Kauf zu nehmen, um Sony und der PlayStation im Gaming-Sektor weiterhin Paroli bieten zu können.

Doch wie sieht das eigentlich mit The Elder Scrolls 6 aus? Wird Microsoft hier Gnade walten und Bethesda auch eine PS5-Version entwickeln lassen? Laut internen Dokumenten, die im Rahmen der Übernahme von Activision-Blizzard durch Microsoft veröffentlicht wurden, wird The Elder Scrolls 6 nicht für die PS5 erscheinen.

Erinnert ihr euch noch an das kurze Teaser-Video zu The Elder Scrolls 6, das auf der E3 2018 gezeigt wurde? Falls nicht, könnt ihr es euch hier anschauen:

The Elder Scrolls 6: Erster Teaser von der E3 2018

Wann erscheint The Elder Scrolls 6?

Auf diese Frage liefert die kleine Tabelle zwar keine konkrete Antwort, sie gibt jedoch einen ersten Hinweis. Denn wer einen Blick in die Zeile „Veröffentlichungsdatum“ wirft, stellt fest, dass Microsoft selbst intern frühestens 2026 mit dem Release von The Elder Scrolls 6 rechnet. Nach diesem Zeitplan könnte der Skyrim-Nachfolger also noch in der aktuellen Konsolengeneration erscheinen.

Weitere Details zu The Elder Scrolls 6 gibt es bislang noch nicht. Fans spekulieren jedoch, dass der nächste Teil der Reihe in Hammerfell spielen könnte. Und unser Redakteur Alex hofft, dass es in The Elder Scrolls 6 gar keine Hauptquest gibt, damit er sich noch freier in der Welt austoben kann:

