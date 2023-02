Über Nacht hat es einen regelrechten Ansturm auf zwei iPhone-Apps von Microsoft gegeben. Vorher kaum beachtet, stehen sie nun fast an der Spitze der Charts im App Store. In Deutschland ist eine bereits auf Platz zwei zu finden. Grund dafür ist eine große Ankündigung von Microsoft.

Microsoft: Bing-App stürmt App-Charts

Den populären Textroboter ChatGPT gibt es jetzt auch bei Bing. Kurz nach der Ankündigung schießen die Download-Zahlen für iPhones und iPads im App Store in die Höhe. Nach Berechnungen von Analysten wurde die App innerhalb kürzester Zeit zehnmal häufiger heruntergeladen als üblich.

In den deutschen App-Charts hat es Bing auf den zweiten Platz geschafft, weltweit ist sie auf Rang sechs zu finden (Quelle: App Store). In der App-Kategorie Produktivität dominiert Bing bereits international die Charts. Auch für den Browser Edge, der ebenfalls um KI-Funktionen erweitert werden soll, sehen die Download-Zahlen deutlich besser aus als vor der Ankündigung. Weder Bing noch Edge waren zuvor in Apples Top-Listen vertreten.

Die Bing-App stürmt die App-Charts (Bildquelle: GIGA)

Obwohl Nutzer der beiden Apps noch nicht auf ChatGPT zugreifen können, lohnt sich der Download. Microsoft verspricht Nutzern, die sich über die Apps auf eine Warteliste setzen lassen, einen früheren Zugriff auf den Textroboter von OpenAI. Laut Microsoft kann die neue KI-Integration „in den nächsten Wochen“ ausprobiert werden.

KI kann nicht nur Fragen beantworten, sondern auch Bilder generieren. Wie das funktioniert, seht ihr in unserem Video:

ChatGPT als Vorschau bei Bing verfügbar

Über Microsofts Suchmaschine Bing kann derzeit nur eine eingeschränkte Vorschauversion genutzt werden. Lediglich von Bing vorformulierte Fragen kann ChatGPT beantworten, was sich aber in naher Zukunft ändern soll. Laut Microsoft kann ChatGPT nicht nur Antworten auf Fragen liefern, sondern auch unsichtbar im Hintergrund für bessere herkömmliche Suchergebnisse sorgen.

