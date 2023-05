Ende März 2023 hat Microsoft eine Kooperation mit dem Anbieter Boosteroid bekannt gegeben – wenige Monate später können sich Gamer nun auf die ersten Xbox-Spiele auf der Cloud-Gaming-Plattform freuen.

Xbox Series X Facts

Update vom 23. Mai 2023:

Die Kooperation zwischen Microsoft und dem Cloud-Gaming-Dienst Boosteroid trägt erste Früchte. Ab dem 1. Juni 2023 können Spieler bereits die ersten Xbox-Games auf der Plattform zocken. Wie Microsoft bekannt gegeben hat, werden ab dem nächsten Monat die Spiele Deathloop, Gears 5, Grounded und Pentiment via Cloud Gaming für Abonnenten in der Boosteroid-App auf diversen Geräten verfügbar sein. Weitere Games sollen in Zukunft folgen. (Quelle: Xbox)

Originalmeldung vom 27. März 2023:

Microsoft hat in den letzten Wochen immer wieder betont, dass Call of Duty nach der Activision-Übernahme nicht auf der Xbox versauern wird. Um diese Botschaft zu unterstreichen und die Befürchtungen Sonys sowie verschiedener Regulierungsbehörden zu entkräften, hat Microsoft bereits mehrere Plattform-Deals für die beliebte Shooter-Reihe abgeschlossen. Nach Nintendo und Nvidia kommt nun noch der Cloud-Gaming-Anbieter Boosteroid hinzu.

CoD: Xbox schließt 10-Jahres-Deal mit Boosteroid ab

Boosteroid ist laut Microsoft der weltweit größte unabhängige Cloud-Gaming-Anbieter und hat kürzlich die Grenze von 4 Millionen Usern überschritten. Mit dem Deal versichert Xbox, dass Call of Duty in den nächsten 10 Jahren auch auf der Cloud-Gaming-Plattform verfügbar sein wird – eine Abmachung, die in diesem Umfang bereits mit Nintendo und Nvidia GeForce Now geschlossen wurde. Damit würde Call of Duty nach der Activision-Übernahme durch Microsoft rund 150 Millionen Spielern zur Verfügung stehen, die den Shooter aktuell nicht spielen können. (Quelle: Microsoft)

Xbox vs. PlayStation: Wir klären im Video, welche Konsole vorne liegt:

PS5 vs. Xbox Series: Wer hat die Nase vorne? Abonniere uns

auf YouTube

PlayStation macht weiter Stimmung gegen Xbox-Übernahme

Dass Microsoft in der Branche eine Kooperation nach der nächsten eingeht, lässt PlayStation nicht als Argument für die Activision-Übernahme gelten – der Gaming-Marktführer setzt weiterhin alles daran, den Deal zu torpedieren und hat dabei erst kürzlich Microsoft sogar einen Sabotage-Akt zugetraut.

Sonys Argumentation wird allerdings mit jedem neuen Deal zwischen Microsoft und anderen Anbieterplattformen schwächer und die Position des Unternehmens wirkt zunehmend isoliert.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 7 Game-Pass-Geheimtipps, die ihr unbedingt ausprobieren solltet:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.