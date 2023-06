Vor Kurzem hat Microsoft Windows 10 bereits aufs Abstellgleis verfrachtet. Neue Feature-Updates für das beliebte OS wird es nicht mehr geben. Nun macht man den nächsten Schritt und streicht bald eine bekannte Funktion des Betriebssystems – Windows-11-Nutzer sind ebenfalls betroffen.

Microsoft streicht Cortana aus Windows 10 & 11

Viele hatten es nach der Ankündigung von Microsoft Copilot bereits kommen sehen, nun ist es offiziell: Microsoft sägt Cortana ab. Das geht aus einem aktuellen Blogeintrag hervor. Ab Ende 2023 soll der Sprachassistent unter Windows 10 und Windows 11 nicht mehr als eigenständige App unterstützt werden. Ein genaues Datum nannte das Unternehmen nicht. Gut möglich, dass Microsoft den Support tatsächlich erst zum 31. Dezember 2023 einstellt.

Cortana ist Microsofts Alternative zu Apples Siri oder dem Google Assistant. Per Sprachbefehl können die Nutzer den Dienst dazu nutzen, um Suchen auszuführen, Termine im Kalender einzutragen, Programme zu öffnen oder andere simple Befehle auszuführen.

Gut zu wissen: Diese Änderung wirkt sich nur auf Windows aus. Cortana steht weiterhin in Outlook Mobile, Teams Mobile, Microsoft-Teams-Anzeige und Microsoft-Teams-Räumen zur Verfügung.

Mit Microsoft Copilot soll noch in diesem Jahr der KI-gestützte inoffizielle Nachfolger von Cortana an den Start gehen. Was dieser alles auf dem Kasten hat, zeigt Microsoft im Video:

Microsoft zeigt Alternativen auf – aber nur für Windows 11

Auch wenn Cortana von vielen Windows-Nutzern ignoriert wird, ist sich auch Microsoft bewusst, dass sich der alltägliche Workflow einiger Nutzer durch den Wegfall von Cortana ändern wird.

Damit diese Umstellung möglichst reibungslos über die Bühne gibt, gibt Microsoft den Nutzern einige entsprechende Hinweise und Vorschläge:

Sprachzugriff in Windows 11: Viele Steuerungsfunktionen können direkt über Sprachbefehle gesteuert werden.

Viele Steuerungsfunktionen können direkt über Sprachbefehle gesteuert werden. KI-gestützter Bing-Chat-Bot: Seit einiger Zeit setzt auch Microsoft bei seiner Suchmaschine auf GPT-4, wodurch sie wie ChatGPT genutzt werden kann.

Seit einiger Zeit setzt auch Microsoft bei seiner Suchmaschine auf GPT-4, wodurch sie wie ChatGPT genutzt werden kann. Windows Copilot: Microsofts bereits oben erwähntes neues KI-Tool soll ab Juni in den Vorschauversionen von Windows 11 ausgerollt werden.

Windows-10-Nutzer gehen jedoch weitestgehend leer aus. Immerhin können sie auch die KI-gestützte Bing-Suche über den Edge-Browser verwenden. Man wird das Gefühl nicht los, dass dieser Schritt dazu gedacht ist, mehr Leute zum Umstieg auf Windows 11 zu ermutigen. Immerhin gibt Microsoft den Cortana-Fans noch genug Zeit, um sich auf die Abschaltung des Sprachassistenten vorzubereiten.