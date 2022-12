Controller werden hier und da mal schmutzig. Staub, Fettfinger - es gibt mehrere Möglichkeiten. Microsoft stellt jetzt aber eine pfiffige Kapuzenjacke vor, die eure Controller schützt und gleichzeitig warm hält.

Xbox: Jetzt gibt es auch schicke Mode für euren Controller

Es gibt einen Razer-Toaster, einen Xbox-Kühlschrank und weitere Gimmicks, die in der Vergangenheit auf den Markt gekommen sind. Warum soll es dann nicht auch schicke Mode für den Controller geben? Das dachten sich wohl auch ein paar Mitarbeiter bei Microsoft, die sich stylische Hoodies beziehungsweise Kapuzenjacken ausgedacht haben (Quelle: Xbox).

Diese wurden speziell für eure Xbox-Controller entworfen und sie sind sogar in zwei Versionen, in Schwarz und Weiß, erhältlich. Die niedlichen Hoodies bestehen aus 100 Prozent Polyester, haben einen funktionalen Reißverschluss und sind mit dem Xbox-Logo ausgestattet.

Niedlicher könnt ihr eure Controller kaum verstauen. (Bildquelle: Microsoft)

Verkauft werden die schicken Jäckchen weltweit und sie sollen auch noch rechtzeitig zu den Feiertagen geliefert werden – falls ihr andere oder euch selbst beschenken möchtet. Ganz günstig sind die Jacken allerdings nicht. 24,95 Euro möchte Microsoft pro Stück haben, aber immerhin braucht ihr euch keinen Kopf um die Größe machen. Es gibt nur eine.

Egal ob man den Xbox-Controller mag oder nicht – man muss Microsoft zugestehen, dass sie manchmal echt kreativ sind.

Der neue Elite Wireless Controller Series 2 passt bestimmt auch in die Jacke:

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - Core

