Microsoft hat angekündigt, im Februar zahlreiche Spiele und dazugehörige DLCs vom Xbox 360-Marktplatz zu nehmen. Damit verschwinden einige Top-Titel von der Plattform.

Microsoft Xbox Facts

Xbox 360: Microsoft dünnt das Angebot aus

Die Xbox 360 erschien im November 2005 und hat damit schon über 20 Jahre auf dem Buckel. Dementsprechend war es nur eine Frage der Zeit, bis das Angebot für diese Konsole ausgedünnt wird. Mit der Xbox One sowie der Xbox Series X|S hat das alte Modell auch bereits kompetente Nachfolger.

Welche und wie viele Spiele vom Marktplatz verschwinden, variiert je nach Region. In den USA werden 46 Spiele entfernt, in Großbritannien sind es 44 und in Deutschland fallen 45 weg. Ab dem 7. Februar verschwinden Spiele wie Assassin’s Creed, Call of Duty, Counter Strike, Dark Souls, Dead Space, Far Cry, Left 4 Dead, Mass Effect, Prince of Persia, Splinter Cell, Star Wars und viele mehr. Die komplette Liste könnt ihr direkt bei Microsoft einsehen (Quelle: Microsoft).

Microsoft weist darauf hin, dass ihr Spiele, die ihr einmal gekauft habt, nicht verliert, sondern jederzeit neu aus eurer 360-Bibliothek herunterladen und installieren könnt. Bei der damaligen Vorstellung der neuen Microsoft-Konsole warb das Unternehmen außerdem mit dem Merkmal der Abwärtskompatibilität. Die Xbox Series X|S kann eine breite Palette von Original Xbox-, Xbox 360- und Xbox One-Spielen abspielen. Spieler schätzen dabei Funktionen wie den FPS-Boost und mehr.

Ihr wisst derzeit gar nicht, was ihr zocken sollt? Diese Spiele solltet ihr nicht verpassen:

9 Must Plays im Februar 2023 Abonniere uns

auf YouTube

Xbox Series X|S: Konsole wird jetzt teurer

Wie Microsoft bekannt gegeben hat, wird die Konsole in Kürze teurer, zumindest in Japan. Der Preis steigt umgerechnet je nach Modell um 36 beziehungsweise um 41 Euro. Bisher ist lediglich von einer Preiserhöhung in Japan die Rede. Ob uns die Preiserhöhung irgendwann auch hierzulande trifft, ist bisher nicht bekannt.