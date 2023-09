Microsofts Mega-Deal: Xbox-Hersteller gibt sich jetzt richtig Mühe

Microsoft muss aktuell noch um die Übernahme von Activision Blizzard bangen. Mit dem Gaming-Deal der Superlative könnte sich der Xbox-Hersteller Spiele wie Call of Duty und Diablo sichern. Jetzt ist allerdings auch Ubisoft mit von der Partie.

Ubisoft wird Teil des Activision-Blizzard-Deals

Im Januar 2022 hat Microsoft angekündigt, den Spiele-Publisher Activision Blizzard zu übernehmen. Die Fusion wird allerdings noch von der britischen Wettbewerbsbehörde (CMA) blockiert. Der Xbox-Hersteller will das jetzt ändern: Plötzlich ist auch Ubisoft ein Teil des Milliarden-Deals.

In einem Blog-Post erklärt Microsoft Präsident Brad Smith, wie die Bedenken der CMA entkräftet werden sollen. Der neue Gaming-Deal sieht immer noch vor, dass Microsoft Activision Blizzard und damit unter anderem Call of Duty und Diablo 4 übernimmt. Allerdings gehen die Cloud-Streaming-Rechte für die Spiele des Publishers an Ubisoft. Das betrifft auch die Games, die in den nächstes 15 Jahren erscheinen werden. Microsoft kann durch diese Zugeständnisse nicht länger Spiele exklusiv über Xbox Cloud Gaming anbieten oder frei darüber entscheiden, die Lizenzen an andere Anbieter weiterzugeben (Quelle: Microsoft).

In einem eigenen Blog-Post bestätigt Ubisoft die Vereinbarung mit Microsoft. Der Publisher hinter Assassin’s Creed führt weiter aus, dass Gamer die Spiele von Activision Blizzard über den eigenen Abo-Service Ubisoft+ streamen können. Das betrifft auch PlayStation-Spieler, die mit Ubisoft+ Classic eine abgespeckte Variante des Abos erhalten (Quelle: Ubisoft). Voraussetzung ist natürlich, dass die CMA dem Deal unter den neuen Bedingungen zustimmt. Eine Entscheidung soll am 18. Oktober 2023 getroffen werden.

Kauf von Activision Blizzard: Was bedeutet das für euch?

Für Gamer in der Europäischen Union wird der neue Deal wohl keine schwerwiegenden Folgen haben. So hat die Europäische Kommission der Übernahme von Activision Blizzard sowieso nur unter einer Bedingung zugestimmt: Microsoft muss Spiele des Publishers kostenlos für alle Cloud-Dienste bereitstellen.

Smith hatte zunächst angekündigt, dass diese Vereinbarung weltweit gelten würde. Mit der Abtretung der Rechte an Ubisoft wirkt das jetzt fraglich. Die EU-Kommission hat bereits angekündigt, jetzt vorsichtig prüfen zu wollen, ob eine erneute Bewertung des Deals nötig sei (Quelle: The Verge).